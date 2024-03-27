В Польше приостановили все военные учения после того, как в Татрах погиб военнослужащий спецназа.

Как передает # со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении ведомства.

«Решением министра национальной обороны остановлены все занятия с использованием взрывчатых веществ и боевой техники», — сказано в сообщении. Минобороны приступило к проверке обстоятельств гибели спецназовца.

Минобороны сообщает, что приказ о приостановке учений не касается «действий, проводимых структурами, которые готовятся к участию в зарубежных миссиях и операциях за границами государства, а также обучающими украинских солдат».

СМИ сообщают о том, что это уже пятый случай гибели военнослужащего на учениях в этом месяце в Польше.