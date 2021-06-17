В Амстердаме завершился матч второго тура группового этапа Евро-2020 между командами Нидерландов и Австрии. Со счетом 1:0 победу праздновала голландская команда.

На десятой минуте матча Алаба сфолил против Дюмфриса в своей штрафной и арбитр, после просмотра этого момента, назначил пенальти. Депай здорово пробил в нижний угол ворот — Бахман угадал, но до мяча не дотянулся.

На 67-й минуте Мален зацепился за линию офсайда, получил передачу на ход, ворвался в штрафную и покатил мяч поддержавшему атаку Дюмфрису, который поразил ближний угол ворот. («Газета.Ru»)