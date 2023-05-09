Нидерланды обсуждают возможность передачи Украине истребителей F-16 c США, а также европейскими партнерами, включая Великобританию и Данию.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам во вторник находящийся с визитом в Бразилии премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

«Мы ведем интенсивный диалог с Данией, Соединенным Королевством, некоторыми другими странами Европы, а также с США по поводу F-16», — заявил Рютте, слова которого приводит агентство Reuters.

Премьер подчеркнул, что Запад должен продолжать оказание помощи Украине. Он объяснил это тем, что в случае поражения Киева, конфликт с Россией «на этом не закончится». Рютте добавил, что после начала российско-украинского противостояния в европейских столицах начали тревожиться о собственной безопасности и необходимости защищать демократические ценности.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее выступил с утверждением, что некие европейские коллеги «взяли в работу вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16». Однако на Западе аккуратно комментируют идею передачи Киеву боевой авиации, а сами власти Украины признают, что это «не произойдет быстро». По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Соединенные Штаты по-прежнему не рассматривают вопрос поставок Украине истребителей F-16. Президент США Джо Байден также отмечал, что передача Киеву американских истребителей «сейчас не является приоритетом».