«Ничего не меняется со времен Грибоедова»

Путин в своем известном телеинтервью особо остановился на том, в каком виде будут существовать территории Карабаха оставшиеся под контролем российских миротворцев. Он заявил, что для Нагорного Карабаха сохранится тот самый старый статус-кво, а говоря грубо, положение неопределенности, при котором продолжит де-факто существовать та же самая «Нагорно-Карабахская Республика (НКР)» — правда, в несколько усеченном виде, но все же.

И российские СМИ сегодня, как ни в чем не бывало, продолжают называть Араика Арутюняна президентом НКР без кавычек, который выносит какие-то решения о восстановлении инфраструктуры Степанакерта, обеспечении возвращающихся из Армении беженцев жильем и подъемными деньгами.

И никто ему не препятствует. Выступил и новый министр обороны НКР Микаел Арзуманян, который заявил, что Армия обороны Арцаха никуда не делась — «сохранила свою структуру, систему управления и жизненно важную инфраструктуру, и все последующие действия будут направлены на модернизацию, повышение боеспособности армии».

Вопрос — сколь долго Азербайджану терпеть это все? Есть ли у Баку потенциал настаивать на том, чтобы российские миротворцы не позволяли армянам восстанавливать всю прежнюю непризнанную структуру управления, весь этот «НКР»?

Может, стоит рассмотреть возможность создания какой-то временной международной администрации, которая пока управляла бы нормализацией жизни местных армян? И настоять на разоружении и роспуске «Армии Арцаха». Кто должен инициировать всё это? Наверное, Баку — ведь это всё происходит на землях Азербайджана. Иначе всё выглядит очень плохо.

Интересно как смотрят на эту ситуацию зарубежные эксперты?

Александр Сытин, российский политолог и публицист, доктор исторических наук, глава North&Eastern Europe Research Political Center:

— Я не знаю, КАК выходить из этой ситуации. Понятно, что Россия отбирает у Азербайджана победу и дипломатически восстанавливает свой армянский форпост — ничего не меняется со времен Грибоедова. Но сейчас военные средства исчерпаны, а серьезных политико-дипломатических средств давления на Москву у Азербайджана нет. Не вижу иных вариантов, кроме укрепления союза с Турцией и паузы в 4,5-5 лет.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— В любом конфликте самое интересное начинается после того, как смолкают пушки. Юристы-международники, политики, дипломаты начинают ломать свои «чернильные копья», и крови в виде возможных последствий принятых решений может быть даже больше, чем на поле боя. Обычно перипетии переговоров не так интересны и менее захватывающи, чем военные действия, и поэтому неосведомленный обыватель может с удивлением узнать, что войну, которую вроде бы выиграли его войска, проиграли дипломаты. Такое бывает.

Поэтому первый совет – не доверяйте Москве, никогда, ни при каких обстоятельствах. Используйте их тщеславие и заносчивость, играйте на их чувствах держиморд для продвижения своего интереса, но никогда не доверяйте. Наверно подумали, что это чисто украинские обстоятельства, а Баку имеет с Москвой более доверительные отношения и вам это не грозит? Хорошо, давайте посмотрим. Русские это нация импровизаторов, вполне подходящая под определение «не мытьем, так катаньем». В деле нарушения соглашений им нет равных. Они не действуют напрямик, скорее берут партнера «на слабо». Не зря Путин в последнем своем интервью, казалось бы, некстати вспомнил Южную Осетию. По сути, там русские сыграли на амбициях Саакашвили, и вот результат: они в белом, а Южная Осетия захвачена российскими войсками в рамках операции «принуждения к миру».

Поэтому ни в коем случае нельзя допускать отступления России от подписанных правил. Нельзя спускать им ни единого нарушения. В восточной культуре не принято говорить «нет» напрямую. Нужно научиться! Иначе русские будут этим пользоваться постоянно. В итоге потерпевшей стороной окажетесь вы.

Обратите внимание как осторожно, с подчеркнутым пиететом, Путин говорит об интересах Турции. Это тоже часть игры. Не обольщайтесь. Pacta sunt servanda! Не отступайте от соглашений ни на йоту и требуйте их выполнения от остальных.

Вопрос статуса-кво. Одна сплошная манипуляция. Статус-кво по состоянию на 27 сентября или статус-кво по состоянию на 10 ноября. Это два разных статуса. В первом случае, Азербайджан не имеет семи районов и части территории бывшей НКАО с городом Шуша, во втором – все это имеет. В первом случае армянская армия целая, во втором разбитая и т.д.

Ясно одно — статус не определён, а разговоры о статусе-кво — это русская импровизация. Относитесь к этому как к нарушению достигнутых соглашений и давите на русских. В конечном итоге они стимулируют обсуждение статуса Нагорного Карабаха – пусть поговорят.

Азербайджан имеет всего пять лет для того, чтобы закончить конфликт окончательно. Финальный статус все равно будет определен через процедуру волеизъявления жителей в виде референдума или другой схожей процедуры. Таковы нынче правила игры. Для результативного голосования нужно изменить демографию. Кардинально. Нет, никого не изгонять, но возвращать в Карабах вынужденно перемещенных лиц как на территорию семи освобожденных районов, так и на территорию бывшей НКАО. Это должна быть государственная программа, обеспечивающая возвращение жителей в каждый дом, который был ими покинут. В результате возникнет паритет по населению и после референдума эти территории окончательно войдут в состав Азербайджана.

Голосование в местные органы власти также хороший повод поговорить о статусе граждан/неграждан армянской национальности, проживающих в Карабахе. Каков их статус сейчас? Гражданами какой страны они являются? Армении – тогда они не имеют права голосовать, Азербайджана — тогда они должны быть введены в правовое поле. НКР – нет такого гражданства. Давайте поговорим об этом. Хорошая тема навязать свою повестку.

В регионе должны быть разблокированы дороги. Это значит, что теперь никто не может воспрепятствовать перемещению людей и товаров по всей территории Карабаха, включая и ту часть, где ответственность за безопасность жителей возлагается на российскую сторону. Начнут импровизировать — бейте по рукам. Не будут выполнять подписанные требования — ставьте вопрос об их замене международным контингентом.

Главные составляющие успеха, по моему мнению, — владеть инициативой, говорить русским «нет», и не верить Москве.