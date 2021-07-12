В МВД России разъяснили порядок и условия обращения иностранных граждан в миграционные подразделения в связи с продлением до 30 сентября мер по урегулированию их правового положения в РФ.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 15 июня, продлив пребывание незаконных мигрантов до начала октября этого года.

В МВД пояснили, что иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим в РФ до 15 марта 2020 года и не имеющим по состоянию на 16 июня сего года законных оснований для пребывания в РФ, а также не покинувшим территорию России в связи с возобновлением транспортного сообщения с их родной страной, предоставлена возможность до 30 сентября этого года обратиться в территориальные органы МВД России с заявлением об урегулировании правового положения.

В случае обращения с таким заявлением, мигранта не будут депортировать и запрещать ему въезд в РФ в дальнейшем. Это распространяется и на иностранцев, у которых прекращены разрешенные сроки пребывания в России в связи с истечением 90 дней с даты возобновления транспортного сообщения с их родным государством. Иностранцы, которые не желают урегулировать свой правовой статус, могут выехать за пределы РФ до октября.

В беседе с нами председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе АР, учредитель Евразийской платформы миграционных инициатив Азер Аллахверанов объяснил продление сроков ультиматума пандемией коронавируса. По словам собеседника, циркуляция вируса мешает открыть сухопутные границы и не все наши граждане могут покинуть пределы соседней страны:

«На сегодняшний день между Азербайджаном и Россией действует авиасообщение, но сухопутные границы закрыты. Любой желающий гражданин нашей страны с просроченными документами может покинуть пределы РФ посредством авиарейсов. Но мы понимаем, что авиарейсы не всегда доступны. Пандемия коронавируса усложнила проблемы такого порядка, а потому сроки, в течение которых нелегальные мигранты должны покинуть страну, пришлось продлить. С другой стороны, такой подход приводит к серьезным сложностям не только для мигрантов, но и для региональных управлений МВД России, где собираются массы мигрантов для оформления своего правового статуса. Вся эта ситуация не обходится без определенного градуса напряженности»

Эксперт напомнил, что решение продлевается не впервые. Так, еще 17 декабря прошлого года российское правительство продлило до 15 июня действие указа о временных мерах по урегулированию правового положения иностранцев и лиц без гражданства. И было это связано с угрозой распространения коронавируса. В апреле нынешнего года МВД РФ вновь озвучило ультиматум к нелегальным мигрантам выехать из страны до середины июня. Теперь же эти сроки перенесли до конца сентября.

В свете всего этого, говорит Аллахверанов, российское правительство намерено создавать условия, при которых мигранты попытаются легализовать свой правовой статус, обращаясь в региональные или местные управления МВД РФ. Наконец, рядовые граждане и представители правительств заинтересованных стран обращаются сегодня в соответствующие структуры РФ, чтобы продлить мораторий, поскольку это в первую очередь отвечает интересам самих иностранцев.

Между тем в МВД России подготовлен законопроект о едином документе с электронным носителем – иностранцы смогут получить его уже в следующем году. Таким образом уже вскоре мигранты, прибывая в Россию, должны будут получать единый документ с электронным носителем, который будет выдаваться сроком на 10 лет. Сейчас в РФ несколько форматов нахождения иностранцев: патент (разрешение на работу), РВП (разрешение на временное проживание), ВНЖ (вид на жительство), ВКС (высококвалифицированный специалист) и другие. Эти статусы дают право иностранцам жить и работать в России.