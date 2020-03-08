Незаконная банковская деятельность торговых сетей

Продающие товары в рассрочку, а по факту кредитующие население подобно банкам столичные магазины, фактически заняты банковской деятельностью. Торговые сети не просто кредитуют население на взятые в банках деньги, но даже взимают с клиентов комиссионные.

А дело вот в чем. За последние годы, особенно после девальвации и падения покупательной способности наших граждан из-за возросших цен, магазины бытовой и электронной техники принялись массово завлекать легковерных граждан беспроцентными кредитами. Как правило, рекламная акция такой торговой сети обещает продать вам вещь в рассрочку, но без переплат по ежемесячным процентам. Возможно ли такое поле чудес? Судите сами.

Представьте, что уже с порога магазина улыбчивые продавцы окружили вас — посетителя вниманием и заботой. Первым, что услышит покупатель – будет красочный рассказ о безвозмездном кредите. «Вам не нужно ничего переплачивать по рассрочке на год, — поведает менеджер. – Выберите любой экземпляр, и мы разделим его цену на срок кредита совершенно бесплатно». Тут обрадованный покупатель, кстати, уверенный в своей невероятной удаче, примется выбирать, примеривать, обсуждать предстоящую покупку.

И вдруг между делом узнает, что соизволь он заплатить всю сумму сразу, ему полагается скидка в сто, двести, а то и триста манатов, в зависимости от суммы и аппетитов продавца. Посетитель, конечно же, смекнет, что что-то здесь нечисто, а бескорыстность займодателя обходится ему в энную сумму. Однако покупательский азарт не оставляет его, а потому последуем за ним дальше. Наш покупатель выбирает понравившуюся вещь, и тут ему сообщают, что за кредит придется заплатить комиссионные в размере 5% от суммы покупки.

Увидев откровенный обман с «беспроцентным» кредитом, иные граждане уходят из таких торговых сетей восвояси, в поисках других, более честных и добросовестных продавцов. Но есть и такие, кто соглашается на условия продавцов и прибирают товар на упомянутых условиях. На таких покупателей и делают ставку продавцы, обещающие рассрочку без переплаты. Но тут возникает вопрос, соответствуют ли такая деятельность торговых сетей действующему законодательству?

Как выяснилось из нашей беседы с экспертом-юристом Акрамом Гасановым, местное законодательство не накладывает ограничений на комиссионные при продаже товаров в рассрочку. Однако доверять рекламе о беспроцентных кредитах в торговых сетях – верх наивности, поскольку рассрочка всегда предусматривает переплату — продавцу не выгодно делать это безвозмездно.

«Продавцы в торговых сетях могут называть это по-разному, но в итоге покупатель все равно переплачивает, — объяснил А.Гасанов. – Что же касается комиссионных при продаже в рассрочку, на них никаких законодательных ограничений не существует. Следовательно, все, что не запрещено — разрешено. Торговые сети накладывают дополнительную сумму и берут комиссионные по кредиту, но для отвода глаз называют его беспроцентным. Однако беспроцентным кредит не может быть априори, поскольку экономически это не выгодно для продавца».

Чтобы это понять, нужно знать финансовую сторону работы магазинов. Этому бизнесу нужны оборотные средства, поскольку в процессе продаж продолжается импорт товаров. Кроме того, торговые сети прибегают к банковским кредитам, а они, как известно, выдаются под проценты. Иными словами, ничего противозаконного в таком формате продаж нет, однако фактически любой товар, приобретенный в рассрочку, обходится дороже. Кроме того, такая практика не нормальна. В развитых странах магазины не продают товары в рассрочку, такие покупки совершаются путем оформления банковского кредита, что намного прозрачнее. Финансовая структура возмещает магазину полную стоимость покупки и уже после этого клиент возвращает деньги этой кредитной организации. И если раньше наши банки принимали непосредственное участие в таком кредитовании, несколько лет назад Центробанк запретил им кредитовать покупку товаров в магазинах и открывать там свои пункты. Теперь финансовые структуры не могут заниматься таким родом деятельности.

«Продажа товаров в рассрочку магазинами создает немало проблем макро- и микроэкономического характера. При таком формате продаж государство не может проконтролировать реальную цену, по которой был реализован товар в кредит. При ежемесячной оплате кредита кассовые чеки не выбиваются. Таким образом, нарушается налоговое законодательство, создается почва для уклонения от налогов.

Есть и другой нюанс. Выдача кредита из собственных средств не несет в себе ничего противозаконного, однако получая банковские кредиты и выдавая купленные на них товары в рассрочку, магазины занимаются финансовым посредничеством, а это уже банковская деятельность. «С этой точки зрения, Центробанк должен озаботиться сложившейся массовой практикой и запретить ее. Говоря конкретно, регулятору следует выступить с предложением, чтобы государство приняло соответствующие изменения в законодательство», — уверен Гасанов. По его словам, такой формат деятельности запрещен действующим законодательством, однако конкретно это нигде не прописано.

К сказанному стоит добавить, что покупка в рассрочку товаров непосредственно в магазинах не несет в себе ничего хорошего для потребителей, поскольку в этом случае цены растут многократно. Ведь если покупатель обращается напрямую в банк, чтобы купить нужный ему товар, он сам выбирает кредитно-финансовую организацию и процентные ставки, продолжил Гасанов. Что касается кредитов в магазинах, цены в этом случае серьезно раздуты, и это в условиях низкого уровня прозрачности. Ведь банки контролируются Центробанком, для них имеются установленные правила, уровень комиссионных и пр., а для торговых сетей такие правила никто не устанавливает.

«В целом же такой сценарий представляет риски для банковской системы, поскольку местные банки выдают бизнес-кредиты торговым сетям, а магазины, в свою очередь, оформляют потребительские. При этом фактически банки оказываются в зависимости от потребительских кредитов, — пояснил экономист. — То есть формально в банковских отчетах такие кредиты указываются как выданные бизнесу, а на деле банки опосредованно выдают потребительские ссуды, к тому же по более высоким ставкам. И если завтра деньги от продаж в рассрочку не вернутся, в итоге пострадают банки, потому что торговые сети не смогут выплатить свои кредиты банкам».

По мнению эксперта, практику торговых сетей по продаже товаров в рассрочку необходимо запретить. Магазины не могут продавать в рассрочку за счет привлеченных средств. За свой счет — пожалуйста. Однако у магазинов просто не может быть собственных денег, поэтому необходимо этот бизнес вернуть банкам.