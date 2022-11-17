Подразделениями азербайджанской армии было замечено выполнение 17 ноября с 09:55 до 14:45 членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, инженерных мероприятий с целью укрепления боевых позиций на территории Агдамского и Ходжалинского районов.

Как сообщает министерство обороны Азербайджана, подобные действия являются грубым нарушением требований трехстороннего заявления, подписанного Президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года.

С целью пресечения осуществляемой незаконной деятельности подразделениями азербайджанской армии были приняты необходимые