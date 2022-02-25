…Помню, как в конце 1980-х годов, держась за руку родителей, попал на митинги на площади «Азадлыг», тогда еще носящей имя Ленина. Сотни тысяч людей, палатки с голодающими, крики, лозунги, стихи и даже мейхана – для 10-12-летнего, рождённого в СССР и выросшего всего на трех каналах телевидения, ребенка, подобное было впечатляющим зрелищем.

Ведь для нас кадры с митингующими были только показателями «ежедневных мучений бедных жителей загнивающего Запада». Тогда я не совсем понимал, что хотели те дядьки, которые сменяли друг друга на трибуне, и почему из огромной толпы раздавалось недовольное улюлюканье и свист при каждом упоминании таких слов как «Москва», «русский империализм» и «армяне»…

…1991 год. Поколение детей, стоявших на табуретке и читавших стихи об Ильиче, подросло и уже понимало причины недовольства той толпы конца 80-ых. Горбачев постарался — уже случился «черный январь» 1990 года, когда десятки тысяч подростков в Азербайджане наблюдали, как вереница танков родной до этого дня Советской Армии проследовала перед их домами, а их рев и грохот моторов навсегда заглушил чувства братства всех наций СССР.

Но даже тогда, я не полностью понимал, что же сделали нам эти армяне, и почему русские из России им помогают? Вопросы, конечно, исходя из сегодняшних реалий, выглядят примитивными, но для подростка, выросшего в интернациональном квартале, где бок о бок жили и армяне, и русские, они были вполне приемлемыми. Ясамал – не Завокзальная и не Арменикенд, но все-таки и мы знали своих ровесников «Вазгена» и «Ваню». Да, мы уже слышали, что где-то далеко от Баку – в Карабахе, с помощью «Вани» соплеменники «Вазгена» захватывают наши земли, выгоняют азербайджанцев (которых в Баку становилось с каждым днем все больше и больше), но, опять-же, все это было где-то там…

Окончательное личное прозрение наступило в начале 1992 года в коридоре бывшего студенческого общежития. Мне было плохо. Задыхаясь от горечи услышанного, я, тогда еще начинающий курильщик, достал сигарету. Мозг отказывался воспринимать реальность. Как же это возможно?

В это общежитие мы — старшеклассники доставили помощь для поселившихся там беженцев из оккупированного Ходжалы, мирное население которого было зверски истреблено армянами и помогающими им солдатами российского 366-го мотострелкового полка. Расстрелы, изнасилования, даже снятие скальпа – историй со зверствами было много, но одну из них я, наверное, никогда не забуду. Рассказывала соседка освобожденной из плена женщины – матери одного «омоновца». Ее рассказ еще раз подтвердил слова великого Ницше — человек -самое жестокое животное. Так, по рассказам соседки, армяне поймали «омоновца» и истязали, резали его на куски, пихая куски его плоти в рот матери… И пока соседка рассказывала все эти ужасы, мать, пережившая все круги ада, молча сидела рядом… В ее глазах была пустота… Внутри она уже была мертва…

С тех пор Ходжалы остался в моем сознании, как олицетворение человеческой жестокости и зверства, навсегда определившее мое отношение к армянам. И 30 лет я лелеял надежду, что мы вернем Карабах и отомстим. Может месть и не будет такой кровожадной как деяния армян в Ходжалы. Мы же все-таки люди и не будем истреблять мирных людей. Но пока известные участники этой резни припеваючи живут, месть обязательно должна быть.

…Декабрь 2021 года. Колонна «спринтеров» с журналистами едет в Шушу по Дороге победы. У всех разные чувства, многие радуются, фотографируют, делают селфи. А как же еще? Мы добились победы, вернули оккупированную на 30 лет жемчужину – Шушу.

Организаторы – Агентство развития медиа и Государственный заповедник «Шуша» организовали поездку на славу. Удобный транспорт, готовые решить любые возникшие в пути проблемы сотрудники, хорошее питание и экскурсия – все было на хорошем уровне, но… Пусть простят меня мои коллеги, в отличие от них полноценно радоваться я не мог. Осознавая, что каждый метр земли под этой Дорогой победы пропитан кровью наших солдат, мне было как-то грустно и тяжко. Да, чувство гордости наполнило мое сердце, когда нам показали скалы, по которым бесстрашные сыны Отечества поднимались в Шушу, вооружившись только легким стрелковым оружием и штык-ножами. Воистину, судьба помогает храбрым.

Аналогичное чувство гордости появилось и во время посещения Джыдыр дюзю, где в свое время карабахские ханы устраивали скачки и вечера мугама. Увидев эти неповторимые пейзажи единожды – их уже невозможно забыть. Это впечатление на всю жизнь. Всевышний постарался на славу.

Но и там то самое чувство грусти и тяжести, которое сопровождало меня всю поездку, не дало полностью насладиться горным воздухом и буйством красок.

Когда я обернулся назад, то увидел здания и дома оккупированного Ханкенди, как говорится, на расстоянии вытянутой руки. Чуть дальше виднелся еще один населенный пункт, но в отличие от Ханкенди, все строения там были излишне «правильными» что ли. Как нам объяснили, это был пока еще изнывающий под оккупацией Ходжалы.

А эти аккуратные строения в Ходжалы были казармы российского миротворческого контингента, пустить который в Карабах мы имели несчастье.

Своими действиями российские миротворцы давно уже стали предметом различных обсуждений и толкований, получившие такие «народные синонимы», как «мифотворцы», «миропритворцы» и так далее. Наверное, и принимавшие решения высшие чины тоже понимают, что в сознании азербайджанского общества эти самые «миротворцы» не очень-то отличаются от армянских оккупантов. Сами не оккупировали, но помогают оккупантам укрепляться на азербайджанской территории…

…Это один из редких случаев, когда я не могу закончить статью логической концовкой. Перед глазами появляются сменяющие друг друга кадры отстроенного РМК оккупированного Ходжалы, лицо, при жизни превратившейся в холодный камень матери «омоновца» и крики толпы, недовольно свистящей при каждом упоминании таких слов как «Москва», «русский империализм» и «армяне».

Интересно, смогу ли я когда-нибудь логически закончить эту статью? Ведь прошло уже 30 лет…