Валютные резервы и золотые запасы – да, на первый взгляд кажется, что в Кремле, прежде чем начать военное наступление на Украину, все учли и вычислили.

Но все же в анализах российских аналитиков чувствуется и определенное сомнение. Они делают вид, что якобы геополитические интересы важнее экономических. Но тон и логика самих этих аналитиков показывает, что они даже сами сомневаются в правоте собственных рассуждений.

Да, Россия есть ядерная сверхдержава. Но ее экономика не сравнима даже с экономикой одного штата США – Калифорнии. Мы уж не говорим о том, что только военный бюджет США минимум в два раза превосходит тотальный бюджет России. Поэтому экономические соображения показывают, что кремлевские стратеги вновь затеяли геополитическую авантюру. Возможно, что Россия возьмет Украину, но в стратегическом плане Киев станет костью в горле Москвы.

Теперь можно сказать, что не оправдались и военные расчеты Москвы, т.к. российским войскам не удалось сразу взять Украину. Но можно закрыть глаза и на это обстоятельство. Поэтому более прагматичные аналитики задаются вопросом: неужели войну больше не остановишь?

В конце прошлой недели президент В. Зеленский заявил, что он готов переговорам с Москвой. Он даже заметил, что его страна может объявить себя нейтральным государством, но для этого ей должны представить определенные гарантии. Разве не прав президент Зеленский?

Думается, что прав. Еще в девяностые годы прошлого века, когда у Украины изъяли ядерное оружие, Киеву обещали определенные гарантии. Но где они? Россия не считается с евро-ориентированной политикой Украины, страны-члены НАТО ни принимают ее в свои ряды. Что же должна делать Украина? Как должны поступить ее политики и дипломаты? А не получается, что Киев попал в чертову петлю?

Согласитесь, что весьма запутанная и архисложная ситуация. Судьбу Украины должны решать сами украинцы, т.е. украинский народ, а не российский президент В.Путин, который сочиняет статьи об общности исторических судеб украинских, российских и белорусских народов.

Да, Беларусь, Украину и Россию объединяют общие славянские корни. Но это не значит, что они должны объединиться в одном государстве. Во-первых, славянский мир не ограничивается тремя государствами. Во-вторых, даже на Ближнем Востоке имеются контрпримеры: в этом регионе и в Африке существуют десятки арабских государств, отношения между которыми отнюдь не идеальные. Россия же настаивает на том, что Украина и Белоруссия должны вести себя как сателлиты Москвы.

Правильно ли это? Не думается. Есть такое понятие, как государственная нация. Украинцы, белорусы и русские имеют одинаковые этнические корни, но эти народы чувствуют себя отдельными нациями. Нам кажется, что даже пример тюркского союза может быть полезным и поучительным для Москвы, Киева и Минска. В Азербайджане и в Анкаре популярна формула «Одна нация, два государства!». Почему русские, украинцы и белорусы не могут руководствоваться этой формулой?

Кроме того, было время, когда международные отношения Советского Союза были идеологизированными. Но эти времена прошли, остались в прошлом такие принципы, как классовая солидарность и коммунистический союз.

Почему Украина не может строить отношения с ЕС? Ведь, она почти ничего не получает от России! Новые государства должны осваивать новые рынки, вступать в новые союзы. Им надо оставить свободу выбора. В противном случае, о каком же суверенитете и независимости можно говорить?..