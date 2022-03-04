Российская оперная певица Анна Нетребко больше не будет выступать в американском театре «Метрополитен-опера». Об этом на сайте оперы сообщили 3 марта.

«Не выполнив условия «Метрополитен-опера» о том, что она отказывается от своей публичной поддержки [президента РФ] Владимира Путина, пока он ведет войну с Украиной, сопрано Анна Нетребко отказалась от своих предстоящих выступлений в «Метрополитене» в опере Пуччини «Турандот» в апреле и мае, а также в показе «Дон Карло» Верди в следующем сезоне», – отметили в заявлении.

Генеральный директор Метрополитена Питер Гелб объяснил, что эта мера была вынужденной.

«Это большая артистическая потеря для «Метрополитена» и оперы. Анна – одна из величайших певиц в истории «Метрополитен», но, когда Путин убивает невинных жертв в Украине, пути вперед нет», – заявил он.

Нетребко в «Турандот» заменит украинская певица Людмила Монастырская. О замене на роль Элизабет де Валуа в «Доне Карлосе» будет объявлено позже. (gordonua.com)