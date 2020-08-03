Нетаньяху заявил, что Израиль ответит на любую атаку

Израиль нанесет удар в ответ на любое нападение на него, и этот принцип распространяется на всех атакующих. С таким заявлением выступил в понедельник в Кнессете (парламенте) премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, перечислив последние инциденты в области безопасности на границах с Сирией 3 августа и Ливаном 27 июля, а также запуск ракеты из сектора Газа 2 августа.

«Мы ударим по любому, кто попытается атаковать нас, и этот принцип применим ко всем, кто нас атакует», — распространила высказывания премьера его канцелярия. «Армия Израиля пресекла попытку установки взрывных устройств на сирийском фронте. Вчера мы приняли меры в отношении огня из сектора Газа. Когда речь идет о безопасности, мы не отдыхаем ни секунды», — добавил премьер, отметив, что «еще остается и вопрос с Ливаном». (ТАСС)