Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в нападении на нефтяной танкер в Персидском заливе на прошлой неделе. Об этом сообщает Reuters.

«На прошлой неделе Иран снова атаковал нефтяной танкер в Персидском заливе и нанес ущерб международной свободе судоходства», — заявил Нетаньяху на еженедельном заседании кабинета министров.

Капитан судна, двигавшегося под флагом Либерии, подтвердил, что 10 февраля в Аравийском море танкер был атакован летательным аппаратом.

Тегеран отверг все обвинения в том, что он стоял за подобными атаками в последние годы, однако данный инцидент иранские власти не прокомментировали.