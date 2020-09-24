Нетаньяху анонсировал ужесточение карантина в Израиле из-за COVID-19

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уведомил, что в стране с 25 сентября на две недели вводится полный карантин, передает ТАСС.

По словам политика, он продлится до конца праздника Симхат Тора (Радость Торы, завершится вечером 10 октября).

«После этого будут еще две недели карантина, надеюсь, не очень строгого, но говорю заранее: все зависит от показателей заболеваемости»,— сказал Нетаньяху в ходе заседания правительственной комиссии по коронавирусу 23 сентября.

Нетаньяху также сообщил, что заболеваемость в стране растет, увеличивается число тяжелых больных и число умерших.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Израиле выявлено свыше 204,6 тыс. случаев COVID-19, скончалось более 1300 человек, выздоровели почти 145 тыс.