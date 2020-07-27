Нет заинтересованности: граждане редко пользуются системой возврата части НДС

Согласно данным Государственной налоговой службы при министерстве экономики, с начала мая по 10 июня по уже утвержденным чекам покупателям возмещена часть налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 2,7 миллиона манатов. Всего возврат средств за этот период составит пять миллионов манатов.

Напомним, что при наличном расчете потребителям возвращают 10% от НДС, а при безналичном – 15%

Однако если принять во внимание объемы розничной торговли, то станет очевидно, что возвращенная сумма довольно мала. Дело в том, что граждане недостаточно активно пользуются системой возврата части НДС.

Экономист Натиг Джафарли заявил #, что одна из причин – чисто технического характера. Надо зарегистрироваться на портале www.edvgerial.az, вовремя внести туда информацию с чека, а многие покупатели чеки по привычке выбрасывают, придя домой, а то и вовсе не берут их в магазине.

Сейчас стало легче заносить данные по QR- коду, но и это не особо побуждает граждан пользоваться данной системой.

«Получаемая сумма очень мала, чтобы стимулировать жителей страны к возврату части средств НДС. Средний чек в супермаркете – 30-40 манатов, и с него человек получит копейки. Когда люди думают, что из-за них им надо совершить ряд процедур, у многих пропадает желание это делать», – отметил он.

Джафарли отметил, что при помощи данной системы правительство планирует бороться с теневой экономикой, и определенные улучшения будут, но не особо значительные.

В крупных маркетах чеки, позволяющие вернуть часть НДС, выдают. Но в мелких магазинах часто используют устаревшие контрольно-кассовые аппараты, которые выдают чеки, непригодные для этих целей. В регионах, как говорит Джафарли, с этим вообще беда. К тому же, многие и в столице, и в регионах совершают покупки у уличных торговцев, особенно летом – в сезон фруктов и овощей, а те никаких чеков не выдают.

Он отметил, что возврат части НДС — мера, призванная уменьшить число наличных платежей. Однако сейчас можно получить возврат с НДС, как расплачиваясь картой, так и при оплате наличными, хотя в последнем случае сумма будет на 5% меньше. Суть при таком подходе искажается, теряется ее смысл. Сама идея хорошая, но, как говорит экономист, она была воплощена в жизнь не лучшим образом.

«Можно было бы увеличить процент возврата при безналичной оплате, и полностью убрать возврат при оплате наличными. Тогда был бы смысл в кэшбеке. Нигде в мире нет возврата части НДС при наличном расчете», – говорит он.

Говоря о других способах стимулирования граждан к использованию безналичных платежей, Джафарли отметил, что еще несколько лет назад предлагал использовать чеки как лотерейные билеты.

«Речь идет о чеках за покупки по безналичному расчету. Раз в месяц по тв могли бы проводиться лотерейные розыгрыши ценных призов, например, ноутбуков, телефонов. Это бы больше заинтересовало население, и безналичные расчеты в этом случае выросли бы. Конечно, это произойдет при условии, что лотереи будут честными и прозрачными. Даже если поначалу многие граждане будут относиться к ним скептически и не поверят, что могут выиграть, увидев на примере друзей, родственников, соседей, что это работает, они стали бы собирать чеки и стараться расплачиваться за покупки банковскими картами», – подчеркнул экономист.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что причин того, почему люди нечасто пользуются данной системой две – незнание и лень.

По его словам, главное стимулировать рынок, его активность, а способ оплаты неважен. Надо ведь учитывать и возрастную категорию потребителей, а именно то, что люди в возрасте обычно предпочитают расплачиваться наличными.

Сама система возврата части НДС, как считает Агаев, нормальная, несложная, и если ее упростить, то будут факты мошенничества.

Что касается идеи проведения лотерей, то, как говорит Агаев, некоторые торговые сети предлагали участие в лотерее, тем, кто в течение года отоварился у них на определенную сумму. Но в итоге, подавляющее большинство претендентов на призы остались ни с чем, не получив даже формальный выигрыш. Он считает, что подобное разочаровывает, у многих есть негативный опыт, связанный с лотереями, и мало кто сейчас в них будет верить.