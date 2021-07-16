Отдых на природе, да еще и совмещенный с массой полезных, развлекательных и познавательных занятий в наши дни приобретает еще больший смысл. Утомленные пандемией взрослые ищут для себя и своих детей выгодные предложения, и бесспорно, одним из них является Forest School Azerbaijan.

О том, что это такое, и на кого рассчитана «Лесная школа», в интервью # рассказывает Игорь Вологин, соучредитель Forest School Azerbaijan.

— Что такое Forest School Azerbaijan?

— Концепция образования в «Лесной Школе» зародилась в Скандинавии. В начале 1950-х годов в Дании Элла Флаутау организовала первую такую школу. Идея собрать своих, а также соседских детей в ближайшем лесу трансформировалась в неформальный подход в детском образовании, который вызвал большой интерес и среди других родителей. Родители объединились в группу и стали инициаторами создания первого лесного детского сада. Этот подход широко распространился в Дании в 1980-х годах, как решение проблемы нехватки помещений для детей дошкольного возраста.

В 1993 году группа врачей-педиатров и преподавателей из Англии посетила «Лесные Школы» в Швеции и отметила преимущества такого подхода. Вернувшись в Великобританию, они разработали программу «Лесной Школы», а также подготовили различные формы обучения и систему аккредитации для других преподавателей.

В настоящее время Forest School, как подход в образовании, используется в Дании, Швейцарии, Англии, Германии, Канаде, США, Японии, Китае, Новой Зеландии, Австралии и в ряде других стран по всему миру.

В Азербайджане подход Forest School, как образовательной программы под открытым небом, впервые был реализован в 2017 году на базе EduFriday — учебным заведением, созданным по инициативе группы учителей и руководителей системы образования.

В конце 2020 года это трансформировалось в проект Forest School Azerbaijan.

— Чем проект Forest School Azerbaijan отличается от аналогичных?

— Мы применяем международную программу образования. Команда Forest School Azerbaijan состоит из педагогов-лидеров, имеющих опыт в формальном и в неформальном образовании, а также практику работы с детьми разного возраста. У нас за плечами богатый опыт проведения национальных и международных лагерей. Вся команда Forest School Azerbaijan прошла курсы оказания первой медицинской помощи. Для нас безопасность детей стоит на первом месте.

Основная цель Forest School Azerbaijan — дать возможность детям и подросткам развиваться, учиться и получать удовольствие от обучения.

— А в чем преимущество вашей программы при работе с детьми?

— Используемая нами программа направлена на развитие у детей и подростков следующих направлений: физического, интеллектуального, эмоционального, социального, духовного и развитие характера. Все наши занятия соответствуют концепции образования. Самая простая игра, если ее немного изменить, может помочь в развитии сразу нескольких направлений.

— Что больше всего привлекает детей в Forest School Azerbaijan?

— Детей в первую очередь привлекает то, что наши занятия проходят в игровой форме. Мы даем им возможность самовыражения, общения со сверстниками, обучаем их самостоятельности и уверенности в себе. Исследования показывают, что на природе дети становятся более творческими. Проводя время на природе, дети развивают навыки решения проблем и концентрации внимания.

— Как часто проходят встречи с детьми?

— Встречи Forest School Azerbaijan проходят еженедельно, в выходные или в праздничные дни. Лагеря мы организовываем во время школьных каникул. Все это сделано для того, чтобы не нарушать учебный процесс. Встречаются наши педагоги-лидеры с детьми обычно в городских парках и садах.

— Первый лагерь уже завершен. Планируете ли новые выезды?

— Да, совсем недавно завершился наш лагерь, который мы провели на севере Азербайджана, в городе Гусары. У нас разработана программа на предстоящий год. Запланированы осенние, зимние, весенние и летние лагеря, а также различные однодневные выезды и экскурсии. Мы считаем, что нет плохой погоды, есть одежда не по сезону.

— Дети какого возраста могут принять участия на ваших встречах и на мероприятиях?

— Наша программа рассчитана на детей нескольких возрастных категорий: 6-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет, и старше 18 лет. У каждой возрастной группы своя специфика и интересы, в соответствии с этим составляются программы, включающие различные темы и виды занятий.

— Учитывая, что пандемия все еще продолжается, прибегаете ли вы к средствам защиты при организации лагерей?

— Наш опрос среди аудитории показал, что около 70 процентов детей лишь пару часов в день проводят на свежем воздухе. Это в большей мере из-за пандемической ситуации.

Встречи и мероприятия Forest School Azerbaijan проходят на открытом воздухе, где ношение масок не обязательно. Тем не менее, мы как организаторы предоставляем санитайзеры и маски.

— Дети наверняка соскучились по живому общению, какие отзывы вы получаете от участников и их родителей?

— После лагеря в Гусарах мы получили огромное количество положительных отзывов от родителей. В первую очередь, дети были в восторге от общения со своими сверстниками. Родители отмечают позитивные эмоции у детей, профессионализм, доброту и чуткое отношение к детям педагогов. Ну, и, конечно же, все просят проведения новых лагерей.