Министр обороны Испании Маргарита Роблес на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявила, что на территории страны проходят обучение или уже завершили подготовку свыше тысячи бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает госканал телерадиовещания Испании RTVE.

Она также подчеркнула, что Испания и НАТО продолжат «абсолютную» поддержку Украины «сколько необходимо».

Роблес анонсировала отправку шести отремонтированных танков Leopard 2A4 на Украину «в ближайшее время» вместе с 20 бронированными автомобилями TOAS.