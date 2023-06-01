Наблюдаемые на территории страны нестабильные погодные условия сохранятся до полудня 3 июня.

Об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, хотя ночью и утром 1 и 2 июня осадки временно прекратятся, днем вновь ожидается дождливая погода:

«В отдельных местах вероятны ливни, грозы и град. В некоторых районах ожидается временами усиливающийся западный ветер. В связи с интенсивными осадками предполагается повышение уровня воды в реках, в некоторых горных реках возможны кратковременные паводки».