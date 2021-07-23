Хотя в последнее время в мире наблюдается тенденция к уменьшению потребления, а то и вовсе отказу от сахара, он остается стратегическим продуктом. Эксперты и простые потребители с тревогой следят за ростом цен на сахар на мировом рынке, который наблюдается с начала этого года. Рост цен на него превзошел многие прогнозы, и достиг максимума за четыре года.

В повышении стоимости винят преимущественно неблагоприятные условия в странах-экспортерах сахара. Виновато и сокращение посевных площадей сахарной свеклы. Свою роль сыграла также пандемия коронавируса. Некоторые страны в качестве превентивной меры повысили импортные пошлины, чтобы защитить внутренний рынок.

Ждать ли подорожания сахара в нашей стране – вот что волнует отечественных потребителей. Наша страна производит сахар, но также она завозит его и сахар-сырец из-за рубежа. Так, в прошлом году импорт сахара-сырца и сахара в Азербайджан составил 296,2 тыс. тонн на сумму $103 млн. Это на 14,5% меньше показателя 2019 г.

Экономист Фуад Ализаде отметил в беседе с #, что цены на сахар в мире начали расти из-за того, что несколько лет тому назад было сильное перепроизводство сахара, что привело к снижению на него цен. В России, например, это привело к тому, что некоторые предприятия, специализирующиеся на производстве и продаже данного продукта, оказались на грани банкротства. Потому стали сокращать посевы сахарной свеклы, что привело к росту цен. К тому же, в Бразилии, являющейся одним из основных экспортеров сахара, сахарный тростник стали использовать не только для поучения сахара, но и для выпуска этилового спирта. В целом же, то рост, то падение цен на тот или иной товар – нормальное явление на мировом рынке, сказал эксперт.

«Мы закупаем определенный процент сырья и сахара. Но у нас есть и собственное предприятие в Имишли, которое производит сахар из местной сахарной свеклы. Производственные мощности завода позволяют покрывать потребности населения в этом продукте. Рост мировых цен на сахар может отразиться и на местном рынке, но наличие у нас производства и сырьевой базы позволит смягчить его. Выращивание сахарной свеклы – одно из перспективных направлений в нашей стране. Но стоит ли нам существенно наращивать объемы производства? Нужно провести анализ, что выращивать выгоднее. Например, хлопок может оказаться выгоднее сахарной свеклы», – говорит Ализаде.

Отметим, что по данным Госкомстата, в январе-мае 2021 года сахарная свекла в стране была посажена на 5100 гектарах, что на 4% больше, чем за такой же период прошлого года.

По словам председателя центра исследований устойчивого развития Наримана Агаева, нужно иметь в виду и внутренние факторы, которые могут привести к некоторому подорожанию сахара. Это причины сезонного характера. Летом сахар пользуется особым спросом, так как он нужен для зимних заготовок – варенья, компотов и т.д. Что касается мирового подорожания, то эксперт отметил, что причина в засухе, которая наблюдалась в странах, специализирующихся на выращивании сахарной свеклы и сахарного тростника. Речь в первую очередь о Бразилии. В Таиланде в декабре 2020 года на урожае негативно сказались постоянные дожди. В России наблюдались логистические проблемы. Россияне стали больше экспортировать сахара и установили повышенный налог на экспорт, что сказалось на цене.

Говоря о ситуации на сахарном рынке страны, эксперт отметил, что мы закупаем сахар-сырец, а потом экспортируем часть готовой продукции в некоторые страны.

Одно время, как говорит Агаев, мы ежегодно тратили на импорт сахарного песка 149 миллионов долларов ежегодно. Тогда у нас не было своего производства, но надо учитывать, что население растет, развиваются отрасли, в которых используется сахар, а значит его нужно все больше.

«Наша страна для производства сахара выращивает сахарную свеклу, которая отличается высоким качеством, так как процент сахара в ней доходит до 14. И выращиваем мы ее в достаточном количестве, в основном в Имишлинском, Сабирабадском, Саатлинском районах, в Нахчыване. Государство оказывает поддержку фермерам, сажающим сахарную свеклу, но надо ее увеличить. Сейчас этому направлению уделяют меньше внимания, переключившись на хлопководство. Но надо учитывать, что сахарная свекла долго не хранится, а в стране есть проблемы с ее хранением. Нужно, чтобы в радиусе 80 км от посевных полей с сахарной свеклой были заводы по ее переработке», – сказал он.

Еще одна проблема, как отмечает Агаев, в том, что в стране монополия на производство сахара, и это тоже мешает развитию данной отрасли.