Непонятная активность у незаконных границ

Сепаратисты соседней Грузии, действующие под контролем российских оккупационных войск, нашли «удачный» момент, чтобы продолжить свои преступные действия на открытой местности.

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила о новых фактах незаконного монтажа заграждений в Карельском районе, примыкающем к Цхинвальскому региону. «Представители российских оккупационных сил осуществляли незаконный процесс так называемой бордеризации у села Тахтисдзири Карельского муниципалитета», — заявили в ведомстве.

В СГБ отметили, что уже активизирована «горячая линия» и о происходящем проинформирована Миссия наблюдателей Евросоюза, а также сопредседатели международных Женевских дискуссий.

Действия российских военных осудили в МИД Грузии и аппарате госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия.

«В условиях пандемии коронавируса подобными провокационными действиями Российская Федерация целенаправленно пытается обострить положение с безопасностью и эскалировать ситуацию на месте. Такие деструкционные шаги особенно тревожны в условиях, когда весь мир пытается предотвратить распространение коронавирусной инфекции. В такой критической ситуации для нас особенно важно заботиться о пострадавшем населении, которому и без того приходится жить в условиях дискриминации и давления», — говорится в заявлении МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Грузии отмечают, что «в результате этих работ был ограничен доступ жителей села Тахтисдзири к их сельскохозяйственным землям».

«Мы находимся в тесной координации с сопредседателями Женевских международных дискуссий и Миссией наблюдателей Евросоюза, чтобы стало возможным остановить процесс установки искусственных барьеров на линии оккупации. МИД призывает РФ незамедлительно прекратить провокационные действия и выполнить международные обязательства, включая соглашение о прекращении огня, подписанное 12 августа 2008 года при посредничестве ЕС. Тбилиси обращается к международному сообществу с просьбой дать соответствующую оценку этим действиям и принять эффективные меры в отношении продолжающихся незаконных процессов на линии разделения», — в очередной раз заявил МИД Грузии.

Записью в Twitter отреагировала на возобновление бордеризации Южной Осетии и президент Саломе Зурабишвили. «В то время как мир борется с общим врагом и международная солидарность стала обязательной, оккупационный режим продолжает и усиливает провокационные действия и показывает свое настоящее лицо», — пишет Зурабишвили. Протест президента поддержали МИД Украины, Литвы, сопредседатели Женевской группы по переговорам о превенции напряженности на Южном Кавказе.

Одновременно стало известно о военной угрозе России, которая таится в появлении у берегов Абхазии подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота. По мнению Тбилиси, это может быть продолжением критики МИД РФ в адрес республик бывшего СССР, на территориях которых США открыли референс-лаборатории. Дело в том, что в конце минувшей недели в МИД РФ заявили, что «усиление американского биологического присутствия за пределами США не осталось незамеченным»,- передает «Независимая газета». По данным ведомства Лаврова, принадлежащие США биологические лабораторные центры, находящиеся за рубежом, могут быть ориентированы на разработку бактериологического оружия. В МИД РФ напомнили, что США открыли в Грузии американо-грузинский Центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, и недавно там побывали представители Пентагона, которые предлагали грузинской стороне расширить диапазон проводимых исследований.

Вслед за этим выступлением и стало известно об отправке в оккупированную Абхазию подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота.

Поначалу «Министерство обороны» Абхазии заявило, что не просило о такой помощи Россию. Но позже и.о. «президента» Валерий Бганба через свою пресс-службу сообщил, что россияне прибывают по его приглашению. Остается только гадать, какова истинная цель этого «визита».

В целом эта ситуация показалась настолько серьезной, что премьер-министр Грузии Георгий Гахария и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен даже провели видеоконференцию, на которой обсудили ситуацию в Абхазии и Южной Осетии. Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, «премьер детально рассказал о сложившейся в этих регионах ситуации и заявил, что оккупационные силы продолжают т. н. процесс бордеризации — пока мир борется с пандемией. Поэтому сегодня Грузии как никогда важна поддержка и солидарность Европы, отметил премьер. Председатель Еврокомиссии подтвердила решительную поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии. Отметила, что эта поддержка и в будущем будет необратимой».

Действительно странно, что свои действия в оккупированных регионах Грузии Москва решила возобновить в весьма неподходящий момент – с любой точки зрения. (Мы уже писали о причинах такого поведения России – ред.) До «границ» ли, когда мысли большинства людей заняты совсем другим. Но у агрессора какие-то свои, нечеловеческие представления о том, что можно и нельзя.