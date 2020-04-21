Геополитика времен коронавируса и низких цен на нефть

В некоторых странах пандемия коронавируса начинает спадать, в других пик ее еще впереди. Во многих случаях граждане сами виноваты, так как не соблюдают карантин и другие правила защиты от болезни. И это проблема не столько медицинская, сколько социальная. В некоторых случаях — политическая.

В этом году православные в России, Украине и Беларуси праздновали Пасху 19 апреля. Не удивительно, что власти в названных странах призывали верующих отказаться от посещения храмов и не выполнять в них традиционных обрядов, чтобы не подвергать опасности свое здоровье, своих близких и окружающих.

Интересно, что в России храмы были закрыты, в Украине ситуация выглядела несколько иначе. Православная церковь Украины (ПЦУ), получившая некоторое время назад автокефалию и греко-католическая церковь, в основном распространенная в западных регионах, призвали своих прихожан соблюдать карантин и храмы не посещать.

Вот православная церковь Московского патриархата сначала категорически отказалась призывать верующих не приходить в храмы, а потом решила проводить обряды на открытом воздухе. При этом люди все равно собирались и карантин нарушался.

Странная ситуация. В России Русская православная церковь соблюдает изоляцию, а ее украинская ветвь делать этого не хочет. Странно только на первый взгляд. На самом деле мы имеем здесь дело с политической провокацией, одетой в религиозные одежды.

О том, что большая часть служителей Московского патриархата в Украине связаны с российскими спецслужбами, как и вся РПЦ, давно известно. Не препятствуя верующим собираться в храмах или возле их при жестком запрете властей на подобные мероприятия ждали столкновений с полицией и раскачивания внутриполитической ситуации. К счастью эта провокация сорвалась. Только 130 тыс. человек пришли в храмы, тогда как в прошлом году их было более 7 млн. И даже этого количества в нынешнем году много. Из-за этого украинские медики ожидают смещение пика заболеваемости на 7-10 дней и соответствующее продление карантина.

Низкие цены на нефть поставили Россию и ее руководство в тяжелое положение. Казалось бы, самое время заняться страной, но нет.

При всех финансовых и экономических сложностях Москва не отказалась от своих геополитических планов, по крайней мере, в отношении своих соседей.

Это в обычных странах власти заняты пандемией, здоровьем граждан, оборудованием больниц и планируют методы оживления экономики в ближайшей перспективе. В Москве же пандемия вторична, а данный период рассматривается как весьма удобный для нанесения ударов по государственности стран бывшего СССР.

В отношении Украины все делается для того, чтобы эпидемия приняла значительный масштаб, в том числе из-за выше описанных событий, и с этой проблемой не справилась украинская власть. В Кремле почему-то считают, что со дня на день Киев слезно попросит помощи у соседей. И тогда на законном основании так называемые военные вирусологи на танках и БТР двинутся захватывать свободную от русского мира территорию Украины.

Из этого в Белокаменной не делают никакого секрета и даже удивляются, почему такого не происходит и идеальный план захвата другого государства не реализуется.

Надо отметить, что в Москве спешат, так как время играет против них и если Киев с эпидемией справится, что так и будет, то от вторжения придется отказаться на обозримую перспективу.

Нам уже приходилось писать, что для России дестабилизация внутриполитической обстановки в пограничных государствах есть главный аспект так называемой гибридной войны. Была надежда, что коронавирус ослабит боеспособность украинской армии на Донбассе, но и тут не случилось. Наоборот, сепаратисты поражены в гораздо большей степени и даже на линии соприкосновения установилась необычная тишина.

Тем не менее, в Москве пытаются усилить давление на Киев, чтобы угрозами заставить пойти на уступки. Пока это не удалось, но план остается в действии.

Вторым объектом является Беларусь. С ходу ее захватить не удалось, поэтому приступили к длительной осаде. Заодно российская агентура в Минске начала готовиться к активным действиям. Однако в очередной раз недооценили бацько Лукашенко. Он произвел кадровые перестановки и частично вычистил российских агентов из руководства спецслужб и министерства обороны. Однако их там достаточно и опасность остается высокой.

Совсем некстати обвалились цены на нефть и газ, что выбило из московских рук, как казалось, политический и экономический козырь шантажа Минска. Теперь Лукашенко нужно уговаривать, чтобы он покупал российскую нефть при известных альтернативах на рынке.

Пока же в московских властных коридорах считают Украину более легкой целью и сосредоточены на ней.

Если говорить о южном направлении, то главным остается Южный Кавказ. Основная заноза здесь — Грузия. Ее никак не удается сбить с прозападного курса и это значительно ухудшает варианты реализации российской стратегии в регионе. Именно поэтому Тбилиси остается на острие российской пропаганды.

Нельзя считать случайностью, что МИД России заявил об усилении американского биологического присутствия за пределами США. И, конечно, в Грузии. Речь идет об американо-грузинском Центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара. Как заявили в Москве, в нем недавно побывали представители Пентагона, которые предлагали грузинской стороне углубить сотрудничество и расширить диапазон проводимых исследований.

Под этим пропагандистским прикрытием в Абхазию направлены подразделения радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота. Конечно, по просьбе местных властей. Как-то не сошлось, так как в Сухуми заявили, что с таким предложением не обращались.

Вполне обоснованная тревога Тбилиси. В 2008 году накануне агрессии в Абхазии тоже появились так называемые российские железнодорожники, а на самом деле это были полностью развернутые десантники.

Лаборатория им. Ричарда Лугара никакого отношения к Пентагону и вообще военным не имеет. Наоборот, он проделал огромную работу в период эпидемии и без нее Грузии было бы намного тяжелее.

Интересна параллель между Украиной и Грузией. Грузинская православная церковь тоже противилась призывать верующих не приходить в храмы на Пасху. Несомненно, что в Москве попытаются использовать эту ситуацию. В данный момент опасность российского вторжения в Грузию большая, чем в Украину. Украинская армия сильнее и в состоянии дать адекватный отпор. Да и глубина территории гораздо большая.

Пока непосредственной угрозы Азербайджану нет. Для этого отсутствует достаточное количество развернутых войск на его границах. Ожидать атаки со стороны Армении не приходится. Нет у нее для этого сил. Да и ссориться сейчас с Турцией России совершенно не с руки, а она обязательно вмешается на стороне Баку. Сирия показала, что Анкара серьезный противник. Тем не менее, расслабляться не стоит. Попытки дестабилизации будут предприниматься. Сепаратизм в руках Москвы остается оружием, которым она попытается воспользоваться в любой удобный момент. От разделенных народов, до еще до чего-то, что выдумает российская пропаганда.

В период экономических и финансовых неудач, возрастающего недовольства населения увеличивается влияние тех в Москве, кто захочет начать маленькую победоносную войну, чтобы в громе побед отвлечь внимание голодных и холодных так называемым величием родины.

Конечно, с американцами и европейцами заводиться не станут. Вот ближайшие соседи представляются более легкой добычей. Не случайно вытащили на свет интервью Путина, данное несколько лет назад. В нем он утверждал, что глубокой интеграции стран СНГ мешает Запад, так как не хочет получить сильного экономического конкурента.

Россия — конкурент. Смешно и только, но смеяться не хочется. С этого, как показывает практика, начинается подготовка вторжения российских войск. Бдительность терять никак нельзя.