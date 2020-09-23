Ненефтяному сектору нужны внутренние инвестиции

В текущем году наблюдается спад ненефтяного экспорта с преобладанием удельного веса нефтегазового сектора. Таким образом, несмотря на годы реформ, в январе-августе текущего года на углеводороды пришлось аж 88,3% всего экспорта, тогда как доля ненефтяного сектора сократилась в денежном выражении на 9,8%, составив $1 млрд 153 млн.

Глобальная рецессия, вызванная пандемией коронавируса, не обошла стороной нашу страну. Рецессивные процессы в национальной экономике начались уже в мае текущего года и продолжают углубляться, о чем свидетельствуют данные Государственного комитета по статистике. Достаточно отметить, что по итогам января -июля ВВП страны сократился на 2,8% по сравнению с отчетными месяцами прошлого года. Официальная статистика также явила спад в нефтегазовом секторе на уровне 1,6%, но намного сильнее просел ненефтяной сектор, снизившись на 4,5%. Согласно внесенным поправкам, спад ВВП Азербайджана на 2020 год прогнозируется на уровне 5%. Пересмотренный номинальный объем ВВП на этот год прогнозируется на уровне 68,3 млрд манатов.

Как сказал # доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов, в условиях мировой рецессии остро встает вопрос поддержки ненефтяной экономики, а поскольку на внешние инвестиции в сложившихся условиях рассчитывать не приходится, необходимо добиться существенного увеличения инвестиционных потоков в неуглеводородные сферы экономики в первую очередь за счет внутреннего кредитования. Ведь сегодня пока приходится констатировать тот факт, что денежно-кредитная политика остается наиболее «узким местом» в контексте всех компонентов макроэкономической политики, говорит профессор.

По его словам, минувшие годы отметились реализаций масштабных инфраструктурных проектов, в которые страна инвестировала немалые средства. Вместе с тем наращивалась государственная поддержка ненефтяному реальному сектору экономики, что важно с точки зрения диверсификации народного хозяйства, устойчивости экономики к внешним вызовам.

Другим направлением инвестиций должно служить направление, связанное с глубиной обработки. Здесь имеется существенный потенциал, до 80% наших природных ресурсов экспортируется, инвестиции в глубину обработки, что в первую очередь касается нефтехимического комплекса, газохимической промышленности, весьма перспективны. Целесообразно вкладывать средства в глубину обработки, как одно из важных направлений инвестиционных ресурсов и деятельности в целом. Это направление должно быть важным звеном инвестиций. «Конечно же, обязательным условием этого является необходимость связать все факторы воспроизводства экономики с соответствующей денежно-кредитной политикой. Потому что, как уже отмечалось, денежно-кредитная политика является наиболее сложным местом с точки зрения всех компонентов макроэкономического управления и регулирования экономики», — считает ученый.

Касаясь необходимости большей доступности внутреннего кредитования, говорит он, имеется в виду не только инфраструктура банковского сектора, но также, несомненно, доступные проценты по кредиту. Вместе с тем, внутреннее кредитование должно быть долгосрочным. «Конечно же, наращивание банковского кредита должно сопровождаться четким контролем над расходованием денежных средств. Думаю, что при наличии соответствующей воли это легко реализовать, поскольку для успешного решения вопроса имеются и классические банковские технологии. В свою очередь внедрение цифровых, блокчейн технологий открывает еще более существенные перспективы, позволяющие сделать такой контроль наиболее удобным и легким», — указал экономист, отмечая, что в банковском секторе существует реальная проблема, связанная с регулированием и менеджментом. Высокие процентные ставки зашкаливают за уровень рентабельности по отдельным секторам, и тормозят развитие ненефтяного, реального сектора экономики. Решение этой проблемы – архиважная задача в плане управления макроэкономическими процессами в условиях мировой рецессии. Вместе с тем Мамедов отмечает необходимость дифференцировать процентную политику по отдельным секторам экономики, согласуя ее с уровнем рентабельности в каждом отдельно взятом секторе.