Немецкий профессор: Это очень хорошее и интересное заявление Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова заменить Великобританию в Европейском Союзе. Об этом сообщает государственное информационное агентство Анадолу. По словам Эрдогана, только вступление Турции в ЕС может устранить неопределенность, возникшую с выходом Великобритании. «Точно также, как 60-летний процесс вступления Анкары в ЕС является стратегическим выбором Турции, так и принятие нашей страны в полноправные члены Евросоюза является основополагающей задачей для будущего этой организации», — заявил он во время встречи с послами европейских стран в Анкаре. Все знают, что вопрос вступления Турции в ЕС входит в число самых проблематичных в Европе. Турция подала заявку на вступление в Евросоюз в 1987 году. Официально кандидатом страна стала в 1999 году. Но переговоры о вступлении Турции в ЕС, официально начатые в 2005 году, находятся в замороженном состоянии.

Так на какой эффект направлена нынешняя риторика Эрдогана? Вряд ли он всерьез видит равноценность замены Британии Турцией в составе ЕС. Тогда о чем говорит этот его посыл?

Профессор Александер Рар, Институт Международной Политики WeltTrends (Потсдам):

— Это очень хорошее и интересное заявление Эрдогана по поводу вступления Турции в Европейский Союз. На самом деле, это такая провокация. Турция хочет раз и навсегда уяснить для себя – собирается ли когда-нибудь ЕС принимать ее в свой состав, или нет? Хочет ли Европейский Союз действительно альянса с Турцией по вопросам экономики и союзничества с ней по вопросам обороны, или нет?

Европейский Союз лет 20 назад, я думаю, позитивно ответил бы на такое предложение Турции, и после такого заявления ее президента постарался бы побыстрее привлечь ее в свой состав каким-либо способом. Но за последние 15-20 лет Евросоюз уже радикально изменился. ЕС сегодня – это клуб либеральных ценностей. Евросоюз стал уже не геополитическим актором, не экономическим объединением, я бы даже сказал, не политическим союзом, а в первую очередь таким клубом государств, которые исповедуют либеральные ценности. А кто их не исповедует, кто их нарушает, против тех вводятся санкции, тот наказывается. Как это мы увидели на примере Венгрии и Польши.

Турция сейчас фактически поставила ультиматум – я так понимаю слова Эрдогана. Скажите, европейцы, хотите ли вы принять Турцию в ЕС, или нет? Скажите окончательно, без всяких улыбок и отговорок – да или нет. И таким образом он поставил вопрос ребром. И ждет ответа.

ЕС, мне кажется, не захочет сказать, что не желает видеть Турцию в своем составе. Он будет и дальше пытаться держать Турцию в предбаннике. Это приведет к тому, что Турция поймет – игры с Еросоюзом закончены.

После этого Анкара будет ориентироваться уже на Евразийский союз. Я вообще думаю, что ЕС придется трудно без Турции, Великобритании и России. Потому что раньше ЕС считал, что у него есть монополия на все, что делается в Европе. Но теперь такая ее часть, как Британия, ушла. Турция тоже играет свою игру. И Россия, будучи самой большой европейской страной, тоже не часть ЕС.

Поэтому перед Евросоюзом открываются новые геополитические просторы – возможности, шансы, и проблемы.

Аналитик Украинского института будущего Илия Куса:

— По моему мнению, вопрос вступления Турции в ЕС закрыт. У нынешнего руководства страны, очевидно, нет ни желания, ни возможности, ни интереса менять ситуацию в сфере борьбы с терроризмом, прав человека, безопасности и внешней политики так, как этого хочет Евросоюз. Соответственно, эти новые заявления Эрдогана — работа на внутреннюю аудиторию, политический пиар и попытка стабилизировать свои отношения с ЕС, от которого Турция зависит в торговле и инвестициях.

Это сигнал от Анкары о готовности развивать и дальше свои отношения с Европой, несмотря на разногласия, и намёк, чтобы ЕС признавали Турцию как такого же равноценного и сильного партнёра, каким является Британия.

Я вижу тут месседж в стиле «мы не хуже Британии, признавайте нас».

Это амбиции политического лидера, который видит свою страну новой региональной супердержавой, альтернативным центром политического влияния межрегионального уровня.