Немецкие политики призвали освободить Ассанжа

Бывшие федеральные министры, политики и публичные деятели Германии призвали британские власти освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, ожидающего суда в Великобритании.

В четверг в Берлине состоялась пресс-конференция авторов петиции и ряда ее подписантов.

«Более 130 публичных деятелей выступают за освобождение Ассанжа. Среди них десять бывших федеральных министров, в том числе трое бывших министров юстиции. Представители СПДГ, Свободных демократов, Зеленых и Левых, к сожалению, всего один от христианских демократов», — заявил журналист Гюнтер Валльрафф, один из инициаторов публичной кампании.

Он отметил, что Ассанж раскрыл публике информацию о военных преступлениях армии США, по его словам, именно за это его и преследуют американские власти. (РИА Новости)