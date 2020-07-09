Немецкие министры отказались от участия в саммите G7

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас и министр финансов ФРГ Олаф Шольц ответили отказом на приглашение принять участие во встрече стран G7 29 июля в Вашингтоне, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники из правительственных кругов Германии и США.

Как передает РИА Новости, по данным Spiegel, Маас и Шольц отказались от очной министерской встречи G7 в Вашингтоне, но дали понять, что Германия готова направить заместителей министров. Кроме того, пишет издание, по-видимому, власти других стран «семерки» также отказались от встречи на уровне министров.

При этом, по словам источников, правительство США даже не рассматривало заочную встречу в онлайн-формате в качестве альтернативы и в начале этой недели отменило встречу.

В мае канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от очного участия на саммите G7, которое предложил президент США и устроитель саммита Дональд Трамп, из-за пандемии коронавируса. Изначально планировалось, что саммит состоится 10-12 июня.