Некоторым участникам штурма Капитолия могут не предъявить обвинений

Представители федеральных правоохранительных органов США обсуждают возможность отказаться от предъявления обвинений некоторым участникам штурма Капитолия, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что в министерстве юстиции озабочены возможной перегрузкой местной судебной системы.

По словам собеседника издания, в ведомстве предлагают не выдвигать обвинений против участников штурма Капитолия, которые не применяли насилие и не нанесли ущерба внутри здания.

В то же время ряд сотрудников ФБР и минюста считают, что наказаны должны быть все участники беспорядков, при чем по всей строгости закона, чтобы ситуация не повторилась. (iz.ru)