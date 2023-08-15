Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

Звездный латиноамериканец продолжит карьеру на Ближнем Востоке. Со рекордсмен бразильской сборной за забитыми мячами пополнил ряды «лидеров».

Неймар заключил с «Аль-Хилялем» контракт на 2 года. ПСЖ должен получить за нападающего 80 млн евро плюс бонусы. Зарплата 31-летнего бразильца составит ориентировочно 100 миллионов в евровалюте, а он получит ряд финансовых льгот.

Последние 6 сезонов Неймар провел во французской Лиге 1. В составе «Пари Сен-Жермен» он сыграл 173 матча во всех турнирах, в которых забил 118 мячей и отдал 77 результативных передач. С парижанами бразилец завоевал 5 чемпионских титулов и дошел до финала Лиги чемпионов 2019/20.