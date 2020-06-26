Неизвестный ранил ножом несколько человек в Глазго

В результате нападения с ножом в шотландском Глазго, по сообщениям местных СМИ, пострадали несколько человек. Сообщается как минимум о трех погибших в результате инцидента. Во второй половине дня в пятницу, 26 июня, были перекрыты несколько улиц.

Полиция сообщила об инциденте в Twitter, призвав население не подходить к улице Вест-Джордж-стрит, однако добавив, что ситуация находится под контролем и никакой опасности для жителей нет.

Британские массмедиа пишут, что сотрудники силовых структур штурмовали одно из зданий в Глазго.

По данным полицейского профсоюза, один из сотрудников правоохранительных органов скончался. (DW)