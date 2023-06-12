Может ли банк отказать в кредите, если ему по какой-то причине не нравится ваше рабочее место? В редакцию поступают жалобы от граждан на то, что иные банки отказываются их кредитовать, поскольку место их работы значится в «черном списке» кредитной организации.

«Позвонил в банк, чтобы получить кредит, но мне отказали, — рассказывает мужчина. – Все дело в том, что мое рабочее место каким-то образом занесли в «черный список», и это несмотря на высокую зарплату и престиж организации, сотрудником которой являюсь. Но даже если к моей структуре у банка какие-то претензии, не вижу за собой никакой вины. Полагаю, проблема возникла между кредитной организацией и работодателем, поэтому логично им разбираться между собой, а рядовые сотрудники тут ни при чем…».

Решать подобные проблемы нужно с главного – законодательства, говорит экономист Рауф Гараев: «Поэтому давайте посмотрим, что говорится в законе «О банках». Открываем ст. 36 этого документа и видим, что каждый банк вправе самостоятельно определять условия обслуживания клиентов, в том числе процентные ставки, комиссионные и другие платежи за свои услуги… Кроме этого, если вы приходите за кредитом, банк вправе устанавливать свои условия по срокам оплаты – словом, все эти параметры в договоре с клиентом зависят от кредитно-финансовой структуры, и указывать ей никто не вправе».

Конечно же, клиенты не бесправная сторона такой сделки, и, если закон нарушен, они имеют полное право обжаловать действия кредитора в суде. Наши суды, говорит Гараев, решают такие споры между заемщиками и местными или филиалами зарубежных банков в установленном законом порядке:

«Дело в том, что закон «О банках» оставляет свободу выбора именно в части условий и правил выплаты кредитной задолженности. При необходимости банки могут диктовать собственные правила, разумеется, координируя все это не только с действующим законодательством, но и своими внутренними правилами. Все это законно… А главное, отказывать гражданам в кредитах банкам невыгодно, ведь от этого зависят их процентные доходы. Поэтому отказ всегда вызывает вопрос: почему же кредитор не пожелал заработать? Ведь лишать себя дохода никто просто так не захочет. Просто иногда банки вынуждены отказать, например, в силу своего риск-менеджмента – это такая концепция и присутствует она не только в финансовых структурах, но любых хозяйствующих субъектах.

Но именно в банках риски особенно велики, поскольку они оперируют деньгами, выдают кредиты. И ответственность за рискованные сделки лежит на сотрудниках профильных отделов. Речь здесь преимущественно про кредитные риски, поэтому кредитор досконально проверяет клиентов. Прежде чем выдать деньги, ему нужно удостовериться, что эти средства вернутся назад с процентами. Поэтому нужно получить максимум информации о заемщике: и платил ли клиент по прежним долгам, и хватит ли его месячного дохода на платежи, и сколько просрочек уже было при погашении прошлых кредитов. Разумеется, не последнюю роль играет место работы и многое прочее…».

Что же касается нашего конкретного случая с гражданином, чье рабочее место банк почему-то не устроило, по словам собеседника, причины отказа могут быть разные. Например, сильная текучка кадров. Компании, часто увольняющие своих сотрудников, не вызывают доверия у банков. А если зарплата еще и единственный источник дохода клиента, банк вовсе отказывается иметь со всем этим дело. Ведь человека могут уволить, и тогда он просто не сможет платить по долгу, а кредитору придется все это расхлебывать. Другим поводом для отказа могут быть задержки при выплате заработной платы. Скажем, обязательность – не самое лучшее качество вашего работодателя, а это может сказаться на регулярности платежей по кредиту.

Наконец, зарплаты сотрудников на вашем предприятии нестабильны, частенько оклады сокращают. Банки про это знают и не спешат расставаться с деньгами. Ведь в один прекрасный день выплата по кредиту может стать непосильным бременем для такого заемщика. Случается, работодатель обратившегося за кредитом гражданина имеет высокую налоговую задолженность. Так что поводов для отказа сотрудникам «нехороших» рабочих мест у банков достаточно, поэтому лучше все же задуматься: а не лучше ли сменить такую работу на более стабильную?