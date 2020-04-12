Нефтяная капитуляция

Сколько веревочке не виться, конец все равно будет. Цепочка нефтяной войны оказалась довольно короткой. Впрочем, ее завершение было видно и многими предсказывалось с самого начала.

Причины нефтяных проблем начались не в марте, а гораздо раньше. И коммерческие, финансовые и технологические сложности совсем не главные. В конце концов, нефть такой же товар, как автомобили, обувь или хлеб. Рынок балансируется соответствием спроса и предложения. Его разбалансированность начала наступать еще в прошлом году, если не раньше.

Вспомним 2014 год. Падение цен на нефть и газ было обвальным. Тогда стоимость бочки упала более чем в два раза. Такое случайным быть не могло. Затем наступил технологический прорыв в транспорте. Электромобили перестали быть игрушкой чудаков и богатых, а вышли на рынок во всей красе и преимуществах. Отметим, что несмотря на эпидемию и прочие сложности в Китае продажи электромобилей не только не упали, а еще больше увеличились.

Нам уже приходилось отмечать, что это не просто звоночек наступления нового технологического периода, а колокольный звон. За электромобилем идет автомобиль на водороде. Пока останавливает относительная дороговизна производства этого газа методом электролиза. Однако все понимают, что это временное явление, так как преимущества этого вида топлива настолько очевидны, что речь идет о нескольких годах до его широкого применения.

Казалось бы, какое отношение это имеет к сегодняшним ценовым столкновениям. Самое прямое. Инвестиции всегда перетекают туда, где лучшие перспективы и выше норма прибыли. Нефть к таковым уже не относится. Нет смысла вкладывать огромные ресурсы в ее разведку, обустройство скважин и прокладку необходимой инфраструктуры. Правильно сказал американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике и бывший министр энергетики США Стивен Чю, что «Каменный век кончился не потому, что у нас кончились камни». Нефть пока есть и потребляется, но у нее исчезла историческая и технологическая перспектива.

Далее прилетел черный лебедь в виде эпидемии коронавируса. О его прилете еще осенью прошлого года предупреждали серьезные ученые и экономисты. Да кто этих яйцеголовых слушает. Вечно что-то выдумывают, чтобы получить гранты и финансирование своих исследований. Вот за эту недалекость власть имущих, причем всех, мир и расплачивается человеческими жизнями, прямыми и косвенными экономическими с финансовыми потерями.

И в этих условиях, когда в Китае уже бушевала эпидемия и бойцы Народно-освободительной армии непроницаемыми кордонами окружили Ухань, Путин и Ко. запускает рукотворного черного лебедя и начинают ценовую войну с США и главными странами ОПЕК. Такое впечатление, что специально выстрелили в ногу России.

На самом деле проблема совершенно не в нефти. Черное золото только инструмент. Только вот правильно пользоваться им для достижения совершенно других целей, как оказалось, в Москве совершенно не умеют. Как говорит английская пословица, children and fools mustn’t play with edged tools — дети и дураки не должны играть острыми инструментами.

Не предпочтительных цен на нефть добивалась Москва своей выходкой на встрече ОПЕК+ в Вене в начале марта, а пыталась добиться политических целей. Нанести ответный удар США за санкции и остановку «Северного потока-2». Заставить Вашингтон признать Москву как равного партнера по переговорам и снова утроить Ялту-Потсдам 2.0. Такой себе асимметричный ответ через нефть и Саудовскую Аравию. Если заодно будет плохо всем монархиям Персидского залива, то тем лучше. Навар крепче и жирнее. Заодно оказать услугу Ирану и сделать его более сговорчивым в Сирии. Была маленькая стрелка в сторону Эрдогана, чтобы понимал с какой великой страной он стал спорить. В общем, была комплексная многоходовочка в стиле Путина.

Как говорит итальянская пословица, домашние расчеты с ценами на базаре никогда не сходятся. Как обычно сказалось то, что Путин тактик, но не стратег. Плюс неполная информация и аналитические записки в угоду высокому мнению.

Добавилось советское мышление российского президента в категориях холодной войны при полном игнорировании принципиально изменившегося мира. Бухгалтерские расчеты на исчерпание ресурсов, в частности, Саудовской Аравии и абсолютного непонимания функционирования американской финансовой системы. Имеющиеся российские резервы в $500-600 млрд. затмили своим блеском трезвый расчет американских и саудовских возможностей.

И еще одно. Саудиты и их союзники не просто приняли вызов, а просчитали своего рода нефтяной блицкриг. Они еще не начали в марте поставки нефти, а цены обвалились и за несколько дней буквально поставили российскую нефтянку на грань коллапса. Сразу видно, что ничего подобного в Москве не ожидали и сразу попытались договориться.

Возможно, что в более спокойной обстановке нефтяной кризис не принял бы столь острых форм, но эпидемия обострила его на порядок. Пришлось в Кремле думать не об отступлении, а о предотвращении панического бегства.

Какая политика и обмены. Уходим из Венесуэлы без всяких условий, не очень там и быть хотелось. Очередного друга — Мадуро бросили на произвол судьбы. Дойдет ли очередь до Кубы сейчас сказать трудно, но не исключено.

Сейчас в Москве лихорадочно ищут способ пока остаться в Сирии и тем более на Донбассе. Скорее всего, речь об этом пойдет осенью, но не факт, что получится по кремлевским планам.

Два маленьких черных лебедя прилетели из Киева и Минска. Украинский «Нафтогаз» готовится выставить «Газпрому» иск примерно на $17 млрд. При этом будет использован прецедент с удовлетворенным предыдущим иском на $3 млрд. С учетом нехорошего нынешнего финансового положения российского газового монополиста новость очень удручающая. Интересно, что на этот раз в Москве не отмахиваются с презрением, а проявляют понятное беспокойство.

Если иск украинской компании дело будущего, то требование бацьки Лукашенко установить цену на газ для Беларуси на уровне $45 за тысячу куб. м. крайне неприятно здесь и сейчас. Логика Минска вполне понятна. Если Москва согласилась поставлять нефть по $4-5 за баррель, то почему цена на газ для Беларуси должна быть $120-135 за тысячу куб. м, если на нидерландском хабе TTF она упала до $75-79 за тот же объем. Даже с учетом транспорта через Европу, а купить газ можно и ближе, например, в австрийском Баумгартене, все равно получится дешевле. Лукашенко фактически предъявил ультиматум. Либо Москва соглашается на такую стоимость газа, либо Минск ищет или уже нашел других поставщиков.

Все это очень некстати, но такова логика той войны, что затеяла российская власть.

Еще одно отступление, на которое Россия вынуждена пойти. Это даже не отступление, а фактическая капитуляция. Снижение добычи формально на 2,5 млн. баррелей, реально на 1,8. Это серьезнейший удар по российской нефтянке. Чтобы это выполнить нужно будет закрыть много сотен скважин. Восстановить их невозможно, как следствие, падение добычи без возможности ее наращивания. О финансовых последствиях для бюджета мы уже не говорим. Даже если цена поднимется до $40-45 за баррель, что весьма сомнительно, потери, и значительные неизбежны.

Как вариант, Москва может пообещать снизить добычу, но не выполнит. Так уже было, но на этот раз ей так сделать не дадут. Левые финты будут жестко пресекать, способ известен и проверен.

В полной мере оценить последствия, экономические, финансовые и, самое главное, политические российской капитуляции в полной мере можно будет осенью и в первой половине следующего года. В любом случае, для кремлевской политики они будут негативные.

Статус, который сама себе присвоила Москва, энергетической сверхдержавы разлетелся на мелкие осколки. И восстановлению не подлежит. Таковы судьбы всех сдавшихся и капитулировавших.