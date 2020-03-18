Нефть в нокдауне — Azeri Light опустилась до 29 долларов за баррель

Понижение нефтяных индексов достигло максимальных пределов. Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 17 марта составила 27,8 доллара за баррель, что на 0,15 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Цена азербайджанской легкой нефти с блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» на базе CIF в итальянском порту Аугуста 17 марта составила 29,17 доллара за баррель, что на 0,2 доллара меньше предыдущего показателя

На базисе FOB в турецком порту Джейхан котировки Azeri Light опустились до 27,07 долларов. Нефть сорта URALS составила 20,97 долларов — на 1,44 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

По кризисным прогнозам, сильнейшее падение котировок нефти за последнее 20 лет продолжится. Скажем, по оценкам фонда Andurand и трейдера Trafigura, в первом квартале 2020 года и даже за его пределами спрос на нефть может упасть на 10 миллионов баррелей ежесуточно. При этом цены на нее вообще могут скатиться к однозначным значениям, которых не бывало со времен ценовой войны между Саудовской Аравией и Венесуэлой в 1997—1999 годах.

Мощное падение нефти вызывает сомнения в устойчивости нацвалюты и государственного бюджета Азербайджана, сверстанного при цене барреля в 55 долларов. — сообщил ученый экономист Губад Ибадоглу. – Если учесть, что средняя цена азербайджанской нефти первые два месяца этого года была на уровне 60 долларов, текущие индексы ниже более, чем в два раза. Вполне вероятно, неуклонное снижение на нефтяном и фондовых рынках продолжится в ближайшем будущем из-за активизации распространения коронавируса».

Экспертные расчеты показывают, что в условиях понижения цены нефти до 40 долларов ниже бюджетных прогнозов, неминуем дефицит платежного баланса, а значит, Государственный нефтяной фонд не получит те прогнозируемые 6,8 млрд. долларов, которые необходимы для удержания курса маната на текущем уровне. Ученый напомнил, что только за 17 дней текущего месяца по линии Центробанка и ГНФАР на валютном рынке было продано 1,85 млрд. долларов, и это свидетельствует о начинающейся тенденции сокращения активов обеих структур.

По словам экономиста, в течение месяца для удержания стабильности курса маната к доллару будут задействованы также резервы Центробанка. Вот только покрывать возросший спрос на валютном рынке за счет активов суверенного фонда и резервов ЦБА — не имеет смысла, поскольку это бесполезно. Ко всему прочему, наблюдается крайне негативное влияние денежно-кредитной политики, проводимой на валютном и депозитном рынке страны.

«На этом поле пока еще нет выигравших и проигравших, однако понятно, что успевшие конвертировать нацвалюту в доллары смогли частично защититься от рисков девальвации. При этом несут убытки владельцы банковских депозитов, переводящие деньги из манатных вкладов, лишаясь относительно высоких процентов по вкладам», — по мнению экономиста, стремительные метаморфозы приведут к ликвидации ряда кредитно-финансовых структур.

Несмотря на проводимую в стране уже более 28 лет независимую экономическую, фискальную и денежно-кредитную политику, у нас так и смогли отказаться от административных рычагов советского прошлого. Незавершенность процесса перехода к рыночной экономике и отсутствие саморегулирующейся экономической системы, со свободным рынком и институтом здоровой конкуренции ученый назвал наиболее серьезной потерей страны за последние тридцать лет. По этой причине мировые шоки увеличивают издержки азербайджанской экономики.

По мнению Губадоглу, девальвация в сложившихся условиях неизбежна. Падение курса маната – вопрос времени.

В свою очередь глава азербайджанского Центробанка Эльман Рустамов уверен, что в плане «Б» правительства есть ответы на все альтернативные вызовы. По его словам, благодаря крупным стратегическим валютным резервам и низкому уровню внешнего долга, азербайджанская экономика сегодня находится не в зоне риска, а в зоне комфорта. Местные экономисты недоуменно пожимают на это плечами.

«Как экономика отдельно взятой страны — Азербайджана может пребывать в зоне комфорта, когда весь окружающий ее мир переживает острую рецессию?» – вопрошает экономист Неймат Алиев. По словам аналитика, на текущий момент манатная денежная масса стремительно выходит из обращения, а прекращение банковского кредитования в национальной валюте делает ситуацию еще более драматичной. «Что предпринимает Центробанк для оживления экономической активности в сложившейся ситуации? Кого вы ждете?», — обращается он к представителям денежной власти.