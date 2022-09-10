Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста девятого сентября повысилась на 2,8 доллара относительно предыдущего показателя и составила 95,1 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 2,79 доллара – до 93,69 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,63 доллара, составив 67,01 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, девятого сентября выросла на 2,87 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 90,65 доллара за баррель.