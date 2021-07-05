Американские войска, ровным счетом ничего не добившись, начали покидать территорию Афганистана. Причину следует искать именно в этом: Афганистан — своеобразное «военное болото», которое привело к падению советского режима. Американцы, добившись ухода советских войск, сперва оценили это как собственную военную победу. Но иллюзия постепенно исчезла – и в Вашингтоне поняли, что поставили подпись под очередной неудачной военной кампанией, по той причине, что в Афганистане война до сих пор продолжается – население этой страны, кроме того что воевать и выращивать наркотики, ничего другого не имеет.

Но нас все-таки удивляет такой момент, что американцы не учли геополитический подтекст своего решения. Во-первых, Афганистан есть преддверие Китая. Если учитывать, что Вашингтон называет «Поднебесную» не меньшей угрозой для собственной безопасности, тогда приходится сомневаться в целесообразности и логичности решения американских военных

Во-вторых, Афганистан есть прямая угроза для региона. Особенно, для стран Центральной Азии.

Кто-то должен взять на себя обеспечение безопасности этого региона. Тут сразу на ум приходит Россия. В Москве сразу решили, что вооруженные исламисты представляют собой опасность не только для стран Центральной, но и для самой России.

Но у России есть соперники в этом деле, причем не менее серьезные. Политические аналитики называют Турцию. Надо сказать, что и центрально-азиатские республики также отдают предпочтение Турции.

В последнее время участились визиты дипломатов и политиков этого региона в Турцию. Надо сказать, что министр обороны Турции также совершил визиты в Кыргызстан и Таджикистан.

Интерес стран Центральной Азии к Турции растет. Думается, что это неслучайно – Анкара становится мощным военным игроком региона. После победы в нагорно-карабахском военно-политическом театре всем стало понятно, что можно полагаться на Турцию. Причем, в отличие от прежних лет Анкара проводит исключительно самостоятельную политику.

Плюс, рано или поздно должно свершиться то, что неизбежно – речь идет об интеграции тюркских государств. Конечно, еще рано делать однозначные выводы – всему свое время. Основным препятствием на этом пути является то, что центрально-азиатские страны представляют собой в основном авторитарные государства – тут интересы властей иногда преобладают над национальными.

Но как отметили, Анкара вовсе не копирует политику США и Европы. В Турции, в отличие от прежних властей, нынешняя понимает, что не стоит торопиться – установление демократических режимов в этом регионе дело времени. Бывшие власти Турции в свое время не учли это обстоятельство, поэтому в отношениях этих государств с Турцией наступило похолодание.

Чувствуется, что теперь начинается очередная оттепель. Многое зависит и от решительности турецких властей. Есть такая поговорка: волков бояться, в лес не ходить. Турция должна укреплять свои позиции как сильное региональное государство.

Этот регион представляет собой довольно сложный геополитический архипелаг. И не стоит забывать, что политика не любит пустот – если Анкара не возьмет на себя миссию миротворца в Центральной Азии, тут появится Россия. Найти соответствующий предлог для Москвы — сиюминутное дело.

На территории самой России имеются чувствительные регионы. Например, можно назвать Чечню или, вообще, весь Северный Кавказ. Плюс, возможен геополитический торг между США и Россией: Москва уходит в Центральную Азию, оставляя Украину, Грузию и Молдову. Конечно, это пока лишь интересное предположение, но подобные торги мы видели раньше. Поэтому возникает вопрос: почему им не повториться сейчас?..