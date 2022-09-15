Новая провокация вооруженных сил Армении против Азербайджана вылилась в масштабные военные столкновения на различных направлениях государственной границы. Противнику был нанесен сокрушительный удар, в результате чего были уничтожены большое количество живой силы, военных объектов и техники.

Очередная победа в военных сражениях позволила азербайджанской армии существенно улучшить свои позиции на условной границе с Арменией и подавить источники военной угрозы с ее территории.

Однако каждая военная операция требует объективного анализа и разбора, что необходимо для выявления возможных слабых мест, устранения в будущем этих недостатков, минимизации потерь, совершенствования стратегии и тактики ведения боевых действий. Причем важно совершенствование не только работы соответствующих госорганов, но и корректировка поведения общества на случаи новых военных действий, чтобы не навредить их успеху распространением сведений, касающихся военной тайны, и в то же время тиражированием дезориентирующей граждан ложной, искаженной информации.

В этом смысле есть смысл в извлечении уроков из последних событий на линии военного противостояния между Азербайджаном и Арменией.

Так, и на сей раз, как это было во время Отечественной войны и последующих военных эскалаций, в социальных сетях безответственно тиражировались кадры передвижения военной техники, распространялись сведения о местах боевых действий, «взятии» каких-то территорий. В порывах отличиться своей «осведомленностью» распространители такой информации забывали о том, что они ставят под угрозу жизни азербайджанских воинов, могут способствовать срыву планов командования.

Думается, что необходимо широко развернуть просветительские мероприятия как в тех же социальных сетях, так и в образовательных учреждениях, и в больших трудовых коллективах для разъяснения неправомерности распространения информации определенного характера содержания и изображения.

Кстати, речь идет не только о распространении военной информации, но и сведений, касающихся тайны частной и семейной жизни, недопустимости разглашения личных переписок.

Наряду с пояснением вредности распространения информации недопустимого содержания, важно информировать пользователей и о правовых последствиях.

Другой проблемой, вновь проявившей себя, стали распространение фото- и видеокадров с мест боевых действий самими военнослужащими. Во-первых, на передовой у солдат не должно быть записывающих и снимающих устройств, кроме предусмотренных по службе.

Во-вторых, судя по распространенным кадрам, вызывает большие вопросы само поведение солдат. Из попавших в интернет видеокадров создается впечатление, что воюют не дисциплинированные бойцы хорошо организованной регулярной армии, а члены какого-то ополчения, где нет воинской субординации, и все указания, обращения друг к другу производятся высоким голосом, с криком, с шумом. Кадры хаотичной суеты просто шокируют – такие подразделения могут стать удобной мишенью для противника.

Конечно, подобная атмосфера царит не во всех подразделениях, и даже не в значительной их части, иначе Азербайджанская армия не одержала бы триумфальную победу в Отечественной войне и не сокрушала бы противника в ходе последующих локальных операций. Однако там, где такое имеет место быть, необходимо провести серьезные расследования с наказанием командиров, позволяющих солдатам пользоваться смартфонами, нарушать дисциплину. Сами горе-воины также должны понести наказание за бесшабашность.

Темой отдельного разговора является распространение видеокадров убитых и задержанных бойцов противника. Такие кадры вообще, согласно международному гуманитарному праву, не должны попадать в интернет и медиа. Тем более недопустимы издевательства над пленными, принуждение их высказывать приветстветственные слова в отношении отдельных районов Азербайджана.

Да, многие могут возразить, что армянские военные и в Первую и во Вторую Карабахские войны вели себя еще более жестоко по отношению к азербайджанским пленным, в том числе заложникам из числа гражданских лиц, подвергали их неимоверным пыткам. Да, все это было, судьба более 4-х тысяч пропавших без вести жителей Азербайджана остается до сих пор неизвестной. Однако, азербайджанский народ всегда славился благородством и мужеством, и мы не должны уподобляться нелюдям. Оскорбление и унижение беспомощного человека, пусть и врага, никому не делает чести. Те, кто совершают подобные действия, записывают это и распространяют, только вредят азербайджанскому государству.

Поэтому в войсках должна проводиться серьезная политико-воспитательная работа среди личного состава, разъясняться нормы законодательства Азербайджана и международного гуманитарного права.

Есть необходимость, конечно, и в повышении интернет-культуры азербайджанских пользователей с тем, чтобы, когда они сталкиваются с недопустимым с точки зрения этики и национальной безопасности содержанием информации, не тиражировали ее, по мере возможностей блокировали публикации или информировали полномочные структуры для удаления такого контента.

…Каждая победа на полях сражений, к сожалению, не обходится без крови наших шехидов.

Мы все в неоплатном долгу перед павшими за Родину героями.

И действительно, страна скорбит по воинам, отдавшим свои жизни за суверенитет и целостность Азербайджана. Народ отдает дань уважения и чтит память шехидов. Они предаются земле с воинскими почестями, на похороны собираются сотни, тысячи людей.

Однако, в то время, как траурное мероприятие требует порядка и тишины во успокоение душ погибших, некоторые группы людей ведут себя не подобающе, выкрикивают политические или религиозные лозунги, кричат, шумят, неуместно аплодируют. В особенности у пришедших проводить в последний путь своих героев вызывает возмущение, когда группы людей начинают скандировать религиозные лозунги в честь почитаемых только ими святых, проявляя неуважение памяти шехидов.

Эта нелицеприятная традиция сформировалась еще с похорон Национального героя Мубариза Ибрагимова, которого некоторые представляют глубоко верующим, и именно этим объясняют его героический поступок.

С тех пор, каждый раз словно по команде на похоронах азербайджанских героев специальные группы фанатичной молодежи пытаются устраивать мистерии и представлять павших за Родину «шехидами за религию». Кто дает им такое право? Недопустимо устраивать спекуляции в каких-то неясных, но явно нездоровых целях, памятью славных сынов азербайджанского народа.

Видимо, необходимо разработать особый протокол проведения похорон шехидов и правила поведения на этих церемониях, исключающие озвучивание лозунгов, поднятие плакатов на посторонние темы, рукоплескания.

Также неуместно распространение в социальных сетях видеокадров с похорон шехидов, сопровождающихся неподобающими низкопробными песнями и мейханой.

Шехидам, посвящаются и должны посвящать художественные произведения высокого уровня, и с их использованием необходимо прививать подрастающему поколению чувство любви к Родине.

Можно в исступлении скандировать лозунги «шехиды бессмертны, родина – неделима», и потом после траурной процессии вернуться к повседневным делам.

Подлинное почтение к павшим воинам в формировании в обществе культуры постоянной заботы о семьях шехидов, сохранении их в народной памяти, превращения подвигов погибших воинов в примеры героизма.

Все это требует, конечно, изменений не только в деятельности государственных органов, но и в общественном сознании.