25 сентября 2023 года в городе Ходжалы состоялась очередная встреча Рамина Мамедова, ответственного за контакты с жителями Карабаха армянского происхождения, с представителями жителей Карабаха армянского происхождения.

Информацию об этом распространила Администрация Президента Азербайджана.

На встрече, прошедшей в конструктивной обстановке, было выражено удовлетворение шагами, принятыми для решения вопросов, обсуждавшихся 21 сентября в городе Евлах, в частности, предоставлением гуманитарной помощи в кратчайшие сроки, возобновлением подачи топлива и электроэнергии.

Отмечается, что с целью определения текущих направлений деятельности членов рабочей группы, возглавляемой заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым по решению социально-гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов, была достигнута договоренность об организации встречи и создании совместной рабочей группы с соответствующими представителями, занимающимися коммунальной, медицинской и другой гражданской деятельностью на территории, включая город Ханкенди.