Не в тренде: популярности профобразования мешают стереотипы

Профессиональное образование после распада СССР в Азербайджане пришло в упадок. Но со временем стало понятно, что без него страна не может эффективно развиваться. И сейчас, эту практически разрушенную образовательную ступень, пытаются построить заново с учетом требований времени.

Самим сделать это за долгие годы не удалось, теперь остается надеяться, что заграница нам поможет.

Помощь окажет программа развития ООН, предоставив специалистов, и Евросоюз, выделив 5,6 миллиона евро в рамках программы «Образование для занятости». В течение четырех лет будет обновлена материально-техническая база семи отечественных колледжей. Благодаря модернизации планируется изменить отношение к профобразованию.

То, что о профобразовании в нашей стране, наконец, вспомнили и принимают конкретные шаги по его развитию – положительный момент. Иностранная помощь в этом деле также не лишняя, и речь не только о средствах, но и передовом зарубежном опыте.

Об этом «Зеркало» заявил вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов.

Говоря о выделяемой на эти цели сумме, он отметил необходимость прозрачности трат, а лучше всего предоставлять не деньги, а необходимую колледжам технику. Тогда можно быть уверенными, что все дойдет до адресата.

«Если в колледжах действительно обучение будет вестись по современным методикам и на современном оборудовании, интерес к такому образованию у молодежи возрастет. Они будут знать, что смогут применить свои знания в любой точке земного шара», –уверен эксперт.

По его словам, сейчас особенно нужны специалисты в области металлообработки, деревообработки, в литейном деле. И важно создать такие условия, при которых перспективные выпускники сразу могли бы трудоустроиться на работу.

«Не стоит затягивать с развитием профтехобразования и растягивать процесс на годы. Это то, что должно было быть сделано еще вчера»,– резюмировал Исмаилов.

Заместитель председателя Общественного совета при министерстве образования Надир Исрафилов напомнил, что в СССР профтехобразованию уделялось большое внимание. Раньше функционировало Министерство просвещения, министерство высшего и среднего специального образования, Комитет по профессиональному образованию. Сейчас функции всех этих структур выполняет Минобразования, и долгое время оно отдавало предпочтение среднему и высшему образованию. Многие ПТУ и техникумы были расформированы, данный сегмент пришел в упадок.

«Но затем страна столкнулась с нехваткой профессиональных рабочих кадров, и это превратилось в проблему. Тогда в Азербайджане осознали, что нужно возрождать эту образовательную ступень. Сейчас в стране есть Агентство по профориентации, которое реализует разные, в том числе совместные проекты. Так, – говорит эксперт,– совместно с Кореей был построен профориентационный центр, отвечающий современным требованиям. В средних школах появились классы с профессиональным уклоном. В общем, наблюдается подъем профобразования, но еще многое предстоит сделать в этом направлении».

Исрафилов отметил, что в Германии, Италии, Японии и многих других странах образование преимущественно профориентированное. В Германии колледжей намного больше, чем вузов. И именно это образование способствовало развитию многих сфер производства и толкнуло экономику вперед. В нашей же стране большинство видит своих детей юристами и дипломатами, но никак не фрезеровщиками и швеями. Надо менять установки, из-за которых престиж высшего образования неоправданно велик, а профобразование не котируется. Чтобы развивать экономику, надо развивать образование, в частности профобразование.

Раньше, как говорит Исрафилов, представители рабочих профессий были окружены почетом. Их награждали медалями, из их числа часто выбирали депутатов. Был стимул работать, были перспективы. И сейчас, чтобы молодежь шла в профтехучилища, ее надо чем-то привлечь, показать, что ей есть куда расти.

За четыре года, по убеждению эксперта, можно сделать многое, если грамотно подойти к проблеме и если будет надлежащий контроль.

«Нужен анализ рынка труда, чтобы понять, какие профессии востребованы, изучать международный опыт. Но очевидно, что ставку нужно делать на ненефтяной сектор»,–считает он.

Эксперт в области профобразования, психолог Нигяр Гадашова уверена, что больше внимания нужно уделять информированию населения. Сейчас информации о колледжах очень мало.

«Недавно в соцсетях наткнулась на рекламу, в которой было написано про профессии, которым обучают в одном из колледжей. Реклама была яркая и привлекающая внимание. Порой,– отмечает она,– люди не делают что-то, не потому что не хотят, а потому что не знают, что у них есть такая возможность».

Нужно приводить в пример позитивный опыт развитых стран, ведь не секрет, что часто мы оглядываемся на Запад, и многое перенимаем у него. А на Западе нет культа высшего образования. Учеба в колледже там престижна, и люди, окончившие его, успешны по жизни и многого добиваются в профессии.

Граждане, окончившие колледж, должны делиться своим опытом в соцсетях, на семинарах. Сейчас парикмахеры, швеи, повара нередко хорошо зарабатывают. Психолог считает, что если показать, что овладев такой профессией, можно быть успешным, создание людей постепенно будет меняться.

«В Азербайджане считается, что без высшего образования ничего в жизни не достичь, и этот стереотип надо ломать. Для многих в нашей стране – главное диплом и часто они выбирают неинтересную им специальность ради «корочки». Такой подход ведет к глобальному несчастью в профессиональной сфере. Если ребенок поступил в колледж, у нас его считают недостаточно умным. Менять сознание людей,– говорит Гадашова,– самое сложное, но это необходимо. Не надо думать о престижности, о том, что скажут и подумают родственники и соседи, надо думать о том, что лучше для тебя».