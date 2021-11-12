А чего мы ждали, позволяя вступать в Карабах армию, 366-й полк которой принимал непосредственное участие в Ходжалинской резне? Воины которой являются виновниками гибели 613 человек — 63 детей, 106 женщин, 70 стариков, ранения 487 человек, включая 76 детей. А еще пропажи без вести 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей, причем об их судьбе до сих пор ничего не известно.

Но вот два дня назад стало известно другое – в Ходжалы, обагренном кровью сотен азербайджанских детей, женщин и стариков, где каждый камень, каждая песчинка несут на себе память той кровавой ночи, воздвигнут Памятник миротворцу в полной боевой амуниции, с автоматом Калашникова за плечом, обнимающего девочку, которая дарит ему букет цветов. Как когда-то большевики установили памятник Сергею Кирову в Нагорном парке, на месте похорон шехидов событий 1918-20 годов.

И да, миротворец этот, естественно, обнимает девочку-армянку. Не азербайджанку же он стал бы защищать, на их убийство он закрывал глаза. И как убивал 13-летних Ильгара Ибрагимова и Ларису Мамедову 20 января 1990 года, как подвергали погромам и геноциду мусульманское население большевистско-дашнакские войска Бакинского Совета в июне 1918 года.

А еще там заложена Аллея российской славы.

Как пишут российские СМИ, «на Аллее российской славы на территории военного городка под Степанакертом установлены бюсты 10 выдающихся деятелей истории и культуры России: Александра Невского, Дениса Давыдова, Михаила Лермонтова, Гавриила Державина, Александра Пушкина, Николая Карамзина, Льва Толстого, Антона Чехова, Василия Шукшина и Михаила Шолохова».

И про памятник миротворцу пишут, что воздвигнут «под Степанакертом». Но наши СМИ (https://yenisabah.az/) уточняют – в Ходжалы.

И что может означать установка этого памятника, приуроченная к годовщине ввода российских войск в Азербайджан? Что российский воин защитил армянских детей от варваров-азербайджанцев? Разве это мы бомбили мирные армянские города? Не армяне ли русскими ракетами и Градами обстреляли Барду, Гянджу, Тер-Тер? А кто пустил ракеты в направлении Мингячевира и Баку? А разве за все годы оккупации хоть раз мы запустили ракетой по какому-либо населенному армянами пункту?

С другой стороны, разве не мы или армяне по истечении обговоренного 5-летнего срока пребывания должны бы поставить памятник миротворцу в благодарность за его миссию, при условии, если он выполнит ее с честью? Как-то нескромно получается – сами себе воздвигли памятник…

Установка этого памятника и бюстов исторических личностей России, причем на месте Ходжалинской трагедии, есть закономерный итог нашего молчаливо-дипломатического созерцания повторной оккупации Азербайджана спустя ровно 100 лет после ее захвата XI Красной армией. Потому как в гости со своим самоваром не ходят, и в местах временного пребывания памятники не воздвигают. Да и храмы не строят. Нужно молиться — поставьте небольшую часовню, или выделите помещение, но возводить основательный храм, да еще отмечать, что он «первый православный храм в честь Рождества Христова на территории Нагорного Карабаха», означает лишь одно – последуют и другие, потому как пришли насовсем.

Все это, извините, просто оскорбление страны, ее народа и руководства. И эти действия никак нельзя оставлять без ответа. Соответствующие официальные структуры должны дать оценку действиям миротворческой миссии, выходящим за пределы ее полномочий, и потребовать немедленного сноса всех этих строений. Иначе не удивляйтесь, если однажды Ханкенди попытаются переименовать в Царскосельск или Русскосельск…