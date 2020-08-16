Не стало Николая Губенко

Умер депутат Мосгордумы, российский актер и режиссер Николай Губенко.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил председатель МГД Шапошников.

«Остановилось сердце Николая Николаевича Губенко… Москвичи потеряли настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, режиссера и актера. Мы — мудрого коллегу-депутата. Соболезнования семье… Светлая память», — написал на своей странице в Twitter спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

Николай Губенко — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер и сценарист, народный артист РСФСР. Основатель и художественный руководитель театра «Содружество актеров Таганки» с 1992 года. Губенко стал последним министром культуры СССР с 1989 по 1991 год. С 1995 по 2003 год являлся депутатом Государственной думы, с 2005 года — депутатом Московской городской думы, с 2009 года — заместителем председателя Московской городской думы.