Не платан — армянское дерево, а куст конопли…

Что ни говорите, но армяне – уникальный народ. Не имея за душой ничего, они умудряются присваивать себе все, что плохо лежит.

Земли, города, области – размах армянского воровства широкий. Кстати, хаи считают, что все, что есть на планете Земля, исключительно принадлежит им.

И это вовсе не шутка. Так, глава администрации Шикаоха Наре Казарян опровергает официальное опровержение министерства окружающей среды по поводу того, переданы или нет участки государственного заповедника «Парк платанов» Азербайджану.

Возмущению сей дамы нет предела. Ведь накануне семья Алиевых сфотографировалась с огромным платаном. Ряд руководителей сюникских общин утверждает, что Алиевы на территории «Парка платанов», участки которого переданы Азербайджану еще 18 декабря.

Министерство окружающей среды поспешило заявить, это не территория парка, а его продолжение на территории Азербайджана.

В беседе с корреспондентом Новости Армении — NEWS.am Наре Казарян заявила, что дерево, которое обнимает Алиев, однозначно на территории Армении.

«Платан издревле считается армянским деревом. Данный вид растет только в Армении. И река в кадре – тоже Шикаох. Пусть в министерстве определятся – может, Алиев границу нарушил? Это однозначно отданная армянская земля», — заявила Казарян.

Черт возьми, оказывается и платан – армянское дерево. И вода из крана — тоже армянская. Но главное: воздух, которым мы дышим, тоже армянский. Я понимаю, что отдельно взятый человек может быть неадекватным, но целая нация? Не понимаю.

Но судя по всему, не платан – армянское дерево, а куст конопли. Армянской конопли…