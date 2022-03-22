Правительство констатирует новую волну инфляционного давления. Вслед за пандемией очередным маховиком продовольственного ценового ралли станет вторжение России в Украину.

На фоне войны и санкций к России цены на местном продовольственном рынке продолжат рост. В Азербайджане вновь активизировались внешние инфляционные факторы, сообщил премьер-министр Али Асадов на пленарном заседании Милли Меджлиса. Он также признал, что именно цены на еду формировали в минувшем году инфляционный фон: продовольственная инфляция составила 60% от общей инфляции. При этом, по его словам, именно антиинфляционная политика является одним из важных направлений экономической политики национального правительства.

«По подсчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в прошлом году продовольствие в мире подорожало на 23%. В Азербайджане также выросли цены на продукты питания. В 2021 году 60% от общей инфляции пришлись на продовольственную инфляцию», — сообщил Асадов.

Признав проблему, власти перешли к ее решению. Недавним решением правительство ввело регулирования экспорта по ряду основных продовольственных товаров. До 31 декабря текущего года будет временно регулироваться вывоз мясной и куриной продукции с таможенной территории республики. Вывозить ее с таможенной территории можно будет только с разрешения Министерства экономики.

«Запрещать экспорт во избежание дефицита неправильно, — сказал в этой связи # экономист Эльданиз Амиров. — Вчерашнее решение по экспорту — отнюдь не запрет на экспорт, как его часто называют, но шаг, предпринятый для управления запасами продовольствия. Его цель –предотвратить дефицит на местном продовольственном рынке».

К вопросу о том, решит ли такая мера назревшую проблему? «Полагаю, частичное влияние будет, но это, конечно же, не исчерпывающий подход. Не панацея. Поскольку в сложившейся ситуации одним лишь регулированием вывоза продукции не обойтись. Нужны систематические шаги. Только системный подход гарантирует эффективность и достижение результата», — пояснил эксперт.

В числе продуктов, чей экспорт регулируется, называют: живой скот; свежее и охлажденное мясо крупного рогатого скота; неразделанное свежее, охлажденное и замороженное мясо домашних кур; тушки и мясные субпродукты домашних кур.

«Касаясь сути решения, под контроль попадут 28 товаров, вывозимых из страны. Таким образом, бизнес, желающий экспортировать такую продукцию, будет обращаться в Министерство экономики. Ведомство, оценив ситуацию, выдает положительное заключение в течение пяти дней. Только после этого товары получают положительное заключение этого министерства и дозволяются к экспорту. В свете этого решения неправильно говорить о запрете экспорта. Кроме того, оно не приведет к каким-либо результатам, вроде массового сокращения вывозимой продукции. На перечисленные товары приходится лишь очень небольшая часть общей стоимости экспорта Азербайджана», — говорит Амиров.

Оправданными назвал протекционистские меры доктор экономических наук, профессор Эльшад Мамедов:

«Считаю решение национального правительства по ограничению движения товаров и капитала адекватным. Поскольку следует первостепенно думать о защите и поддержке внутренних рынков в условиях текущих глобальных проблем. К тому же подобные шаги принимаются и в других странах. Цель таких мер – защита внутренних рынков от внешних воздействий и неопределенности. Думаю, что для обеспечения внутренней продовольственной безопасности, спокойствия, стабильности и устойчивости необходимо главным образом проводить политику эффективного импортозамещения, наращивать инвестиции во внутреннее производство», — сказал он

В связи с ситуацией вокруг Украины в Азербайджане создаются запасы продовольствия и принимаются меры для обеспечения дополнительных поставок. По свидетельству депутата и эксперта Вугара Байрамова, из-за войны проблема роста цен на мировом рынке и дефицита по целому ряду продуктов питания надолго затянется:

«Введенные в отношении России санкции, а также запреты на экспорт продовольствия из ряда стран повышают для нас актуальность вопроса продовольственной безопасности. Азербайджан импортирует значительную часть продуктов питания, а потому продовольственная инфляция в нашей стране будет неизбежна. В этом контексте важно обеспечить потребности страны главным образом в стратегических продовольственных товарах. И делать это следует за счет местного производства. Нам следует как можно скорее включить в посевной фонд плодородные земли освобожденной части страны. Думаю, проблема дефицита целого ряда продуктов питания будет сохраняться еще долго вкупе с продовольственной инфляцией», — сказал он.