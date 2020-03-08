Не крахобор я, а о здоровье твоем беспокоюсь, любимая

Отмечающийся 8 марта международный женский день мужчины одного южного города всегда считали событием не только приятным, но и весьма разорительным. Надо же подарки сделать всем своим женщинам — маме, жене, сестре, дочери. Это, как минимум. Знающие люди поймут, о чем я. Да, это про цветы коллегам — представительницам слабого пола, конечно. В общем, подготовка к очередному празднику, рожденному прихотью немки Клары Цеткин, шла своим чередом.

То есть, небо над южным городом привычно колебалось от грустных вздохов местных мужчин, в душе считавших, что лучшим подарком для своих женщин являются они сами, а не какие-то там духи, походы в театр и ресторан, не говоря уже о золоте и, страшно подумать, бриллиантах. Но, тут случилось то, о чем представители сильного пола и мечтать не могли. Обнаружился повод для более экономной демонстрации любви к женщинам. И тут был тот самый случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло.

Дело все в том, что в последние пару месяцев разбушевался новый вирус. Вроде как коронный. Правда, врачей и экспертов разного рода из разных стран мира терзали смутные сомнения. Ведь, в реальности от новоявленного вируса погибало меньше, чем от обычной простуды. Плюс, почему-то он не бушевал в Индии, в которой антисанитария является визитной карточкой страны. А еще, наиболее ушлые правдоискатели обнаружили, что лекарства, призванные бороться в том числе и с новым вирусом поступили в продажу еще в августе прошлого года, то есть за полгода до начала кампании по борьбе с ним.

Но все это было вторично для мужчин южного города. Они как-то приосанились, встречая нынешнее 8 марта. Их голос стал тверже, увереннее. Вот, к примеру, захочет супруга, мама или дочь совершить шопинг, а им в ответ — бац! Мол, какой, на фиг, шопинг — все товары из Китая ведь! То тесть, вроде как о здоровье любимых женщин заботу проявляешь и с таким трудом заработанную копейку сохраняешь. И так — во всем. Схема действует и в отношении драгоценностей — опасно их сейчас покупать, вдруг примерял кто-то зараженный вирусом?! Духи? Давай повременим. Контрабанды на рынке много. В том числе и китайской. Плюс, кто знает, не использовались ли при производстве парфюма соединения, способные привести к заболеванию?!

А тут еще и курорты во всем мире закрываться начали. Бдят все. Вот и мы давай бдить будем. Дома. А на пляжи и по телевизору или на ноутбуке посмотреть можно. Плюс, ты же, дорогая, мечтала о романтике, об ужинах при свечах. Вот, получай. Куплю всего местного, сам, как могу, приготовлю. Съедим, никуда не денемся. Зато, безопасно. Цветы? Осилю. Но не голландские розы, а то, что в соседнем парке растет. Ночью нарву и принесу. Не крахобор я, а о здоровье твоем беспокоюсь, любимая. Когда еще такая удача… пардон, такое несчастье на всех нас свалится?!

Одно плохо — таксисты цены задрали. Риски, видите ли, увеличиваются. Пассажиру, мол, заразить могут. Так мы и им, извозчикам этим, найдем чем ответить! Пешком ходить будем. Для здоровья полезно. Вот отсюда и до следующего 8 марта включительно будем только пешком ходить. А на вырученные благодаря разгулу коронного этого вируса деньги, купим… нет, не автомобиль, ибо я не Якубович и мы не на «Поле чудес». Купим квартиру в центре города. Хватит денег, не переживай. Экономия получилась хорошая. А если еще пара таких вирусов обнаружится и можно будет не отмечать 8 марта еще лет пять, то мы вам, дорогие наши женщины, подарим виллы. Нет, не те, которыми сено собирают. А те, в которых приятно гостей привечать. Так что, не грустите, милые дамы. Мы вас очень любим. Особенно, за понимание и экономность…