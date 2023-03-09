Под занавес февраля Евросоюз, США и Британия ужесточили санкции против российских банков. Одновременно правительство Азербайджана утвердило «Перечень ограничений и особых требований в отношении зон повышенного риска».

К зонам повышенного риска (ЗРП) среди прочего отнесли и страны, на которые распространяются санкции.

Судя по публикациям в СМИ, под такими зонами следует понимать государства или территории, не имеющие адекватной системы противодействия легализации имущества, полученного преступным путем, и финансированию терроризма. Сюда же относятся страны, поддерживающие вооруженный сепаратизм, экстремизм, наемническую и террористическую деятельность, не требующие раскрывать идентификационную информацию и документы в ходе финансовых операций. А также страны, на которые распространяются санкции или другие подобные меры.

Все это в рамках своих полномочий должны отслеживать кредитно-финансовые структуры и Служба финансового мониторинга АР (СФМ). Первой поручено информировать о ЗРП банковские и финансовые учреждения. Новые требования предусматривают отказ лицензировать дочерние компании, филиалы или представительства финансовых учреждений, созданных, управляемых или действующих в зоне повышенного риска.

О последствиях этого решения и как все это связано с антироссийскими санкциями # беседует с банковским юристом Акрамом Гасановым:

— Говоря о последствиях, надо понимать, что все происходящее в нашем законодательстве по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, как правило, связано с требованиями международных организаций. Особенно, ежели речь заходит о финансовых организациях – банках и страховых компаниях. Ведь если не будет соответствующего законодательства, у наших финансовых институтов могут возникнуть проблемы на международном уровне. Так что, все, что делается законодательно в этой сфере, обычно для внешнего пользования и, как правило, с большим опозданием – когда поджимают сроки. Проще говоря, из-под палки. Мы банально боимся санкций, проблем, которые могут возникнуть у банков и т. п.

Например, во всем мире законодательство постоянно обновляется не только по финансовым организациям, но и прочим субъектам – скажем, нотариусам, которые утверждают сделки. Но у нас этого нет, поскольку местные нотариусы не выходят на международную арену. Законодательство меняется только в сфере банков, возможно — страховых организаций, инвестиционных фондов, все остальное никого не интересует. Поэтому последние новшества такого толка не для внутреннего пользования и чисто формальные. По сути, ничего не изменится. Достаточно вспомнить, что Служба финансового мониторинга существует у нас 14 лет, а кого, спрашивается, привлекли за отмывание денег? Я уже не говорю про финансирование терроризма, поскольку этим больше занимается Служба государственной безопасности.

— Хотите сказать, что ничего существенно не поменяется с точки зрения новых требований к СФМ?

— Отмывание денег в стране, где коррупция, в порядке вещей. Ведь как можно бороться с отмыванием денег, если у нас неизвестны зарплаты чиновников. Кстати, на днях исполнился ровно год с тех пор, как Президент издал указ о зарплатах госчиновников. Но этот документ скрывается, и мы даже не знаем, как он называется, сколько чиновники получают. Известна лишь зарплата Президента, омбудсмена, депутатов и судей – все! Отсутствует практика декларирования доходов и расходов чиновников, хотя в 2005 году (еще 18 лет назад!) Азербайджан присоединился к Конвенции ООН по противодействию коррупции. В том же году мы приняли сразу два закона о борьбе с коррупцией и декларировании доходов. Вы не ослышались, такой закон тоже есть. Ежегодно чиновники должны свои и членов своих семей доходы, расходы и имущество декларировать. Даже перечисляется, что именно. Но форма этой декларации утверждается Кабмином в течение двух месяцев. И вот мы ждем уже более двухсот месяцев, когда Кабмин это сделает.

— Действительно, при таком раскладе добиться бы исполнения существующего законодательства…

— Я привожу эти примеры для того, чтобы вы поняли: новый документ принят не для внутреннего пользования. Не для того, чтобы азербайджанский народ, который по Конституции АР является единственным источником власти и высшей властью в стране, контролировал бы своих слуг – чиновников. Он принят для галочки. Чтобы показать внешним структурам, что у нас есть такой закон и мы тоже боремся с коррупцией, отмыванием денег и все такое… Иначе не может быть в стране, где общество не знает о зарплатах чиновников и они не декларируют свои доходы и расходы. Где закрыт Госреестр недвижимости и Госреестр коммерческих лиц – мы даже не знаем, за какой компанией кто стоит.

В такой ситуации реального противодействия отмыванию денег просто не может быть, поскольку для этого созданы все условия. Оно, естественно, есть, но с этим никто реально не борется, поэтому никого не привлекают к ответственности. Все для галочки. Но есть только один момент, когда этой дубинкой пользуются внутри страны. Это происходит в налоговых целях. Хочу сказать, что Служба финмониторинга уже лет пять находится в ведении Министерства экономики, вернее, Госслужбы по налогам. Полномочия этой структуры используются только для фискальных целей. Ведь даже если вспомнить про известные ограничения на покупку иностранной валюты, пресловутый лимит фактически контролирует Служба финансового мониторинга, которая уведомляет купивших валюту больше лимита граждан о том, что у них, якобы, возникла налоговая задолженность. Мол, нужно оплатить подоходный налог. Но ведь это абсурд. О каком доходе идет речь, если дома лежали манаты, а вы пошли и поменяли их на доллары?

Так что, служба эта используется внутри страны для этих целей, и то не ко всем, а избирательно. Если кого-то надо за что-то привлечь, побольше получить налоговых отчислений…

— Из-за санкций единственный способ обхода для денежных переводов сегодня — корреспондентские счета, которые могут открывать российские подсанкционные банки в тех, что не под санкциями. И дальше по сети корреспондентских счетов можно отправлять манаты и рубли. Но как сообщают СМИ, банкам теперь «рекомендовано пересматривать, изменять или прекращать корреспондентские отношения с финансовыми учреждениями, созданными, управляемыми или действующими в зоне повышенного риска». Такое настораживает…

— Санкции против России действуют больше года, мы же только сейчас приступили к таким вот действиям. Все это связано с давлением международных структур. Мол, давайте, подключайтесь и вы тоже. Проблемы для денежных переводов будут, если они касаются этих зон, но зная нашу специфику, найдутся и пути обхода. Если кому-то очень понадобится, он все равно эти проблемы как-то решит. Ведь Иран, а теперь и Россия находятся под санкциями не первый день, и как-то эти проблемы решали. Хотя да, это обходится дороже, чем было. И потом, обратите внимание на слово «рекомендовано».

Наши крупные банки выполняют эти санкции более четко, потому что боятся попасть в черные списки. Но средним и мелким особо терять нечего, кроме репутационных рисков. Есть и третьи страны, через которые это можно сделать. В конце концов, деньги можно перемещать наличными. В нашей стране нет никаких реальных ограничений. Вы можете отнести в банк наличными энную сумму денег, и ее там примут. Поэтому при большом желании и коррупционности госструктур, можно эти деньги вывести в нужную страну и в нужной сумме.