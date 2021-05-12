«Не армия, а некие силы быстрого реагирования»

Европа создает подобие единой армии. Министры обороны Евросоюза обсуждают возможность создания объединенной группировки численностью 5000 человек, способной быстро разворачиваться в кризисных зонах. Обсуждение этой темы состоялось на днях на заседании Совета глав минобороны ЕС.

Как сообщает The Defense Post, идею создания таких сил поддерживают 14 из числа 27 стран-членов Евросоюза. Это Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Словения, Франция, Чехия. Новые силы предназначены для оперативного развертывания в районах кризисов и должны быть созданы в рамках общей стратегии укрепления военного потенциала ЕС, которая должна быть утверждена в 2022 году.

«Что мы хотели бы сделать сейчас, коль скоро многие страны поддержали эту идею – проверить, сможем ли мы иметь 5000 военнослужащих, включая наземный, воздушный и, возможно, морской компонент, которые будут заранее проходить соответствующую подготовку», – отметил один из чиновников ЕС. По словам собеседника издания, речь идет о создании сил быстрого реагирования, способных прийти на помощь, например, законному правительству в той или иной стране, если оно «опасается возможного захвата власти террористической группой».

Издание отмечает, что одной из целей проекта является наращивание политического веса ЕС, упавшего после выхода Великобритании из Евросоюза. Вместе с тем, авторы подчеркивают, что из диалога в Брюсселе теперь исключен ключевой оппонент единой европейской армии, которым был Лондон.

Вопрос, удастся ли европейцам договориться и создать это воинское объединение? Где оно будет дислоцироваться? Столь ли уж оно необходимо Евросоюзу? А главное, против каких угроз в первую очередь? Что тут можно предположить?

Своим мнением по этому поводу поделился с # военный эксперт, бывший сотрудник минобороны АР Джаваншир Гусейнов:

— Во-первых, разговор об объединенных вооруженных силах, создании так называемой европейской армии, идет давно. Уже несколько лет. Это было еще до Брексита и одним из оппонентов выступала Британия. Инициатором была Франция и в некоторых аспектах – Германия.

Всегда возникал вопрос – а чем это будет отличаться от НАТО? Только отсутствием там США и Турции. Ясно, что в НАТО Штаты играют ведущую роль, и боеспособность альянса зиждется именно на их присутствии. Турецкая армия считается второй сухопутной армией в блоке НАТО, после ФРГ. И отсутствие двух таких важнейших с военной точки зрения игроков не усилит европейскую армию, а сделает ее менее боеспособной. То есть, фактически, при отсутствии Британии и США, армия Европы будет опираться только на ядерное оружие Франции. А это в общем не так уж и много, если сравнивать с ядерным потенциалом Китая, России, тем более, США.

Плюс, мы понимаем, что Евросоюз – это объединение с довольно серьезной бюрократической системой, с всевозможными противовесами, с принятием иногда решений только за счет консенсуса, что в общем-то неприемлемо для вооруженных сил. В ВС главное – это единоначалие, и в случае боевых действий оно переходит в руки верховного главнокомандующего. В НАТО есть свой штаб, который тоже опирается на решения одного-двух, максимум трех ведущих главнокомандующих. То есть, из ФРГ, США, Франции. Остальные просто соглашаются с принятыми решениями.

В случае с европейской армией эта система будет еще более зыбкой, боеспособность не превысит натовскую, а, скорее, будет ниже. Мало того, создание единых сил Европы – дополнительное бремя для каждой из стран ЕС, и часть ресурсов будет отвлекаться от войск НАТО в пользу армии Европы. Это приведет как минимум к не усилению блока НАТО. Поэтому, я думаю, эта идея будет еще долго обсуждаться. У нее много минусов, хотя безусловно есть и плюсы – Европа думает о своей безопасности, чтобы не быть зависимой от США. Быть более мобильной, иметь войска быстрого реагирования на случай каких-то угроз на своих границах.

Думаю, в ближайшем будущем создать такое воинское объединение европейцам не удастся. Где оно будет базироваться? Скорее всего, в одном из нейтральных центров, типа Брюсселя. Штаб, скорее всего, будет дислоцироваться не во Франции и ФРГ, а в какой-то менее влиятельной стране ЕС.

Против кого могут быть созданы эти ВС? Прежде всего, Европу волнует агрессивная политика России. Второе, антитеррор, охрана рубежей, усиление границ. А также попытки ЕС вмешиваться в глобальные проблемы, в основном на Ближнем Востоке. Не исключаю, что ускорить процесс создания этой армии могут такие факторы как дестабилизация ситуации в Беларуси или в Украине.

Но, думаю, нельзя говорить, что это конкретно против кого-то. Это для защиты внешних границ ЕС. А для некоторых стран – защита от террористической угрозы, невзирая на отсутствие границ со странами вне ЕС. Например, Чехия и случай со взрывом складов боеприпасов на ее территории.

Думаю, все-таки в итоге это будет не армия, а некие силы быстрого реагирования ЕС.