Представители США в ходе предстоящих переговорах с Россией планируют обсудить тематику размещения ракет и масштабы проводимых в Европе военных учений. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на представителей вашингтонской администрации.

Как заявил один из чиновников, стороны могут затронуть в том числе вопрос ограничений на размещение в Европе ракет Соединенных Штатов, которые могут представлять угрозу для РФ. По словам источников газеты, американская сторона готова обсуждать масштабы военных учений в Европе.

Однако США хотят того, чтобы подобные переговоры проводились по «принципу взаимности», и не собираются подписывать каких-либо соглашений, если Москва не ответит на вопросы, беспокоящие Вашингтон. (Газета.Ру)