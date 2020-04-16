Названы первые признаки тяжелой формы коронавируса

Ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете установили ранние признаки заражения тяжелой формой COVID-19. Результаты их работы опубликованы на портале medRxiv.

Специалисты исследовали данные более 4,1 тыс. пациентов с коронавирусом, половине из которых позднее понадобилась госпитализация, а 650 ― подключение к ИВЛ.

Выяснилось, что если у заболевшего на раннем этапе наблюдается повышение показателей С-реактивного белка, D-димера и ферритина, то вероятнее всего, коронавирус перейдет в тяжелую стадию.

Об этом свидетельствует и низкий показатель уровня кислорода в крови (менее 88%).

Также ученые подтвердили, что чаще других в критическом состоянии оказываются люди с ожирением. Они же и заболевают больше остальных.