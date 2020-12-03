Названы настройки, без которых опасно использовать WhatsApp

Автор Forbes Зак Доффман перечислил настройки в WhatsApp, которые стоит изменить для безопасного пользования мессенджером. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во-первых, это «двухшаговая проверка», которая устанавливает в приложении шестизначный код. Включить ее можно в графе «учетная запись» настроек приложения. Эта функция не позволит злоумышленникам попасть в ваш аккаунт.

Также специалист рекомендует отключить функцию автоматического сохранения получаемого контента в памяти телефона. Чтобы сделать это, в настройках в разделе «чаты» нужно отключить пункт «автоматически сохранять полученные фото и видео в фотопленку».

В-третьих, не стоит пренебрегать пунктом «конфиденциальность», который позволит выбрать круг видящих ваш аккаунт и информацию о нем лиц. Также можно отрегулировать круг пользователей, которые могут добавить вас в группу. Это обезопасит ваш аккаунт от включения в группу злоумышленников.