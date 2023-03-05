За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 248 человек, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 51, вторую — 27, три и более -79, третью, бустерную дозу после положительного результата теста — 17 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 950 224. Первую дозу вакцины получили 5 404 555, вторую — 4 879 260, три и более — 3 400 706, бустерную дозу после положительного результата теста — 265 703 человека.