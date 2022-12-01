За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 406 человек, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 91, вторую — 83, три и более — 191, третью, бустерную дозу после положительного результата теста — 41 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 922 762. Первую дозу вакцины получили 5 392 935, вторую — 4 874 045, три и более — 3 391 796, бустерную дозу после положительного результата теста — 263 986 человек.