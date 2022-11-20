За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 297 человек, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 65, вторую — 56, три и более — 146, третью, бустерную дозу после положительного результата теста — 30 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 918 769. Первую дозу вакцины получили 5 391 868, вторую — 4 873 216, три и более — 3 390 055, бустерную дозу после положительного результата теста — 263 630 человек.