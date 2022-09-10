За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 662 человека, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 454, вторую — 222, три и более — 835, третью, бустерную дозу после положительного результата теста — 151 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 872 584. Первую дозу вакцины получили 5 376 789, вторую — 4 864 789, три и более — 3 370 682, бустерную дозу после положительного результата теста — 260 324 человек.