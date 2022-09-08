За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 326 человек, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 342, вторую — 181, три и более — 692, третью, бустерную дозу после положительного результата теста — 111 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 869 566. Первую дозу вакцины получили 5 375 998, вторую — 4 864 394, три и более — 3 369 143, бустерную дозу после положительного результата теста — 260 031 человек.